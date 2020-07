„Leipzig Pop Fest“ soll am Wochenende zur Zukunftswerkstatt werden

Leipzig

Größer sollte es werden, umfassender und vielfältiger als im letzten Jahr. Aber Corona erlaubt 2020 nur abgespeckter und konzentrierter. Die gute Nachricht immerhin: Das zweite „ Leipzig Pop Fest“ findet statt. Am Samstag gibt es auf und in der Moritzbastei Konzerte, DJs sowie Panels mit Vorträgen und Workshops, natürlich alles Corona-konform. Vom eingängigen Indiepop bis zum spannenden Klangexperiment spielen sechs Bands, darunter Catt, Jeremias und die „Großer Preis“-Gewinner Karl die Große.

Torsten Reitler, Sprecher der Moritzbastei, gibt die Zuversicht auch in Corona-Zeiten nicht auf und hofft, dass „wie nach einem Waldbrand auch wieder Platz für Neues entsteht“. Quelle: Kempner

Festivalplanung beginnt normalerweise schon während des laufenden Events im Vorjahr. 2019 konnte das Pop-Fest-Debüt erfolgreich eine vierstellige Zahl an Besuchern anlocken. Doch im März dieses Jahres gab es die verordnete Vollbremsung für so gut wie alle Veranstaltungen. „Echte“ Festivals oder Clubnächte sind immer noch tabu.

Als Mitte Mai die ein oder andere Lockerung auch für Kulturveranstaltungen beschlossen waren, wagte Organisator und Moritzbastei Pressechef Torsten Reitler den Vorstoß und sprach seine Mitstreiter an: „Wir haben die Förderung, wir haben Platz, wir haben eine Bühne. Seid ihr noch dabei?“ Und alle waren dabei, so etwa Moderator und Booker Christian Feist vom Connewitzer Club Ilses Erika, Programmplaner Fabian Schütze von der Bookingagentur „ Golden Ticket“ und dem Musikindustrie Netzwerk VUT sowie den Verbänden für die Kultur- und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen und Kreatives Leipzig, die das Festival unterstützen.

Weniger als ein Zehntel des Vorjahres

Ausnahmsweise ist die Finanzlage stabil: Ohne die bereits genehmigte städtische Förderung, durch die unter anderem den auftretenden Künstlern Gagen gezahlt werden können, wäre das Pop-Fest in diesem Jahr undenkbar. Denn neben dem deutlich geschmälerten Kulturgenuss sind Veranstaltungen unter Corona-Auflagen vor allem wirtschaftlich unsinnig, das spüren auch die hinter dem Pop-Fest stehenden Institutionen und Organisationen in ihren sonstigen Betätigungsfeldern. Passiert nichts, wird spätestens im Herbst die Luft für so gut wie alle sehr dünn.

Auf weniger als ein Zehntel des Vorjahresniveaus muss das Pop-Fest geschrumpft werden: Die genehmigte Kapazität beträgt 150 Zuschauer, so viele Tickets werden verkauft. Allein auf das Areal um die Open-Air-Bühne würden zu normalen Zeiten locker 600 passen, berichtet Reitler, die Clubkonzert- und Tanznacht auf den verschiedenen Floors in der MB kann es dieses Jahr auch nicht geben. Aber das Signal soll dennoch sein: Wir sind da, es gibt noch Musik in Leipzig, kommt tanzen.

Ein Lamento über die aktuelle Situation will das Pop-Fest ganz bewusst nicht sein, sondern nach vorn schauen, Perspektiven entwickeln, Zukunftswerkstatt sein. Das Signal geht auch nach innen, das Festival ist auch ein Vernetzungs- und Impulstreffen für die hiesige Musikbranche, „idealerweise ein Motivator“, wie Feist es betont.

Ilses-Erika-Moderator Christian Feist (links), hier bei der Fête de la Musique im Juni, sieht im „Leipzig Pop Fest“ ein Motivator für die Musikbranche. Quelle: Christian Modla

Solidarität untereinander

Ebenso hofft man auf ein motiviertes Publikum. Die Erfahrungen der ersten Live-Veranstaltungen nach dem Lockdown stimmen optimistisch, zeigen sowohl das große Interesse der Leipziger an Kultur, als auch ihr Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf die aktuellen Bestimmungen.

Das Pop-Fest will neben Livemusik „Sinn- und Gestaltungsfragen der Popkultur 2020 in den Mittelpunkt rücken“. Erste Antworten vermögen die Initiatoren bereits zu geben, immerhin, so betont es Schütze, lebt die Kreativszene auch von ihrer produktiven Haltung, gerade in Krisenzeiten. Die große Solidarität untereinander wird klar als einer der wenigen positiven Lernaspekte der Krise gesehen, der sich hoffentlich fortsetzt.

Auf Dauer funktioniert Live-Kultur nur mit Menschen

Auch bestimmte digitale Formate werden wohl bestehen bleiben, Mischformen entwickelt. Aber auf Dauer funktioniert Live-Kultur nur mit Menschen. Hier wird die Zukunft zeigen, was das Publikum stabil annimmt. Schon jetzt steht zu befürchten, dass vor allem die „Big Player“ und auf Profit angelegte Modelle die Krise überleben, Vielfalt verloren geht, es der Nachwuchs nicht gerade leicht haben wird. Aber auch „die Qualitätsfrage wird sich verstärkt stellen in den nächsten Monaten. Man muss als Veranstalter gut sein“, so Schütze. Reitler hofft immerhin darauf, dass „wie nach einem Waldbrand auch wieder Platz für Neues entsteht.“

Es sieht für die Kreativ- und Veranstaltungsbranche momentan eher schlecht aus, aber das darf nicht zu Entmutigung und Aufgabe führen, betonen Feist und Reitler. Schütze versucht es mit einer Mischung aus positivem Denken und Worst-Case-Erwartung, die ihn aktuell durch die Krise bringt und nach vorn schauen lässt: „Ich setze lieber auf die düsterste Prognose, umso besser ist die Laune über alles, was geht.“

