Leipziger Autoren lesen auf digitaler Bühne

Leipzig

Katharina Bendixen ist eine Leipziger Autorin. Zusammen mit ihren Kollegen Sibylla Vričić Hausmann und David Blum startete sie im Februar das Blog „Other writer need to concentrate – über autor* innenschaft und elternschaft“. Noch im Juli kann man sich auf der Webseite Lesungen von Leipziger Autoren ansehen. Sie wollen auf die Jonglier-Problematik des Eltern- und Autorenseins aufmerksam machen und zum Umdenken anregen.

Die Tastatur klappert bei jedem Anschlag. Einsam und allein sitzt der Schreibende in seiner Gedankenwelt und webt sie in das virtuelle Papier. Eine romantische Vorstellung vom Autorendasein. Doch in Wahrheit sind Schreibende oftmals dazu gezwungen nebenbei eine Brotarbeit aus zu üben und ihre Kinder zu betreuen. Mit dem Eintreten vom Nachwuchs, tritt auch die Veränderung des Schreibens ein, bis es sich im schlimmsten Fall aus dem Leben des Autors ganz herausstiehlt.

Anzeige

Digitale Lesereihe Vier Autoren lesen im Juli Passagen aus ihren Arbeiten (im entferntesten Sinne) zum Thema Elternschaft und Autorenschaft. So lange die Lesereihe geht, werden auch die Videos zum anschauen verfügbar sein. Unter www.other-writers.de kann man alle Videos abrufen. 3. Juli 2020: Franziska Gerstenberg liest vier kurze Texte über Autordidakten und Troglodyten, über Entschleunigung während des Lockdowns und ihr Gegenteil, über Konzentration, Anspruch, Regenwald, Gespenster und Köln – kurz: über das Leben und Schreiben mit Kindern. Anschließend stellt sie einen Auszug aus ihrem Romanmanuskript "Da brennt ein Haus" vor, in dem Charlotte und Simon – Eltern von zwei kleinen Kindern – an ihren eigenen Ansprüchen und aneinander scheitern. 10. Juli 2020: Sebastian Weirauch liest die Kurzgeschichte "Boedingers Universum", in der gelbe Klebezettel eine wichtige Rolle spielen. Er erklärt die Bedeutung des Wortes Hä-ge-la und denkt darüber nach, wie sich das Schreiben durch die Geburt eines Kindes verändert. Zum Abschluss stellt er weitere Kurztexte vor, darunter eine Collage, die als Kooperation von Rauchvonne auf dem Blog "Other Writers Need to Concentrate" erschienen ist. 17. Juli 2020: Markus Klugmann, der eine Art autobiografisches Tagebuch-Projekt führt und daraus lesen wird. 24. Juli 2020: Kerstin Preiwuß, die aus ihrem Gedichtband „Gespür für Licht“ lesen wird. Darin geht es um das Thema Geburt und die Zeit der Schwangerschaft.

Als das Blog online ging, wurden die drei Autoren auch schon von Corona überrollt. Plötzlich war das Thema viel größer, plötzlich sprachen sie damit nicht mehr nur ihre Kollegen an. Viele Menschen, auch in anderen Berufen, kennen vermutlich den Spagat, den sie machen müssen, wenn sie Kinder haben. Autoren nehmen oft Stipendien von Künstlerhäusern wahr. Dabei gibt es nur sehr wenige, die das Angebot haben auch seine Kinder mitzunehmen. Andere Autoren müssen sich konzentrieren – das war eine Antwort, die die drei Autoren bekamen, als sie eine Anfrage stellten, ob sie ihre Familien mitbringen könnten. So entstand der Name des Blogs.

Weitere LVZ+ Artikel

Franziska Gerstenberg machte den Anfang bei der digitalen Lesereihe. Ihr Video ist noch immer auf other-writers.de zu sehen. Quelle: Birgitta Kowsky

Katharina Bendixen hat die Geburt ihrer Kinder verändert. „Ich habe einen neuen Begriff von Familie bekommen. Das war eine tiefgreifende Erfahrung für mich“, erklärt sie. Sie schildert, dass sie nun anders über Familie, Kinder und Partnerschaft schreibe. Fragen werden aufgeworfen: Inwiefern darf ich mich von meinen Kindern inspirieren lassen? Was teile ich in meinen Texten mit?

Am 17. Juli liest Marcus Klugmann aus seinen Arbeiten vor. Quelle: privat

Das Blog soll eine Diskussion anregen über Kehr- und Sorgearbeit. Die drei Autoren möchten das Fördersystem beeinflussen, damit es mehr familienfreundlichere Stipendien gibt, bei denen die Schreibenden zuhause bleiben oder ihre Familien mitnehmen können. Wenn Autoren durch den Spagat zwischen Familie und Beruf nicht mehr zum Schreiben kommen „dann geht im schlimmsten Fall auch die Sicht von Eltern aus der Literatur verloren“, sagt Katharina Bendixen.

Kerstin Preiwuß ist eine Leipziger Lyrikerin. Am 24.7. wird ihre digitale Lesung zu sehen sein. Quelle: privat

An dem Projekt arbeiten Katharina Bendixen, Sibylla Vričić Hausmann und David Blum ehrenamtlich. Die von ihnen ins Leben gerufene Lesereihe wird von der Stadt Leipzig unterstützt, so dass man Leipziger Autoren auf der Webseite sieht und hört, die eine Lesung zum Thema Autorenschaft und Elternschaft halten. Sie gewähren Einblicke in Arbeiten, die noch nicht veröffentlicht wurden. Zusätzlich werden regelmäßig Blogbeiträge von verschiedenen Autoren aus dem deutschsprachigen Raum veröffentlicht. „Wir haben schon Ideen für weitere Projekte. Aber wir müssen Schritt für Schritt vorgehen, weil es viel Arbeit ist“, erklärt Katharina Bendixen.

Von Nicole Grziwa