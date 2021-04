Leipzig

Verwaiste Tanzflächen, dunkle Bühnen, leere Kassen: Seit nunmehr 13 Monaten steht der Betrieb in Leipzigs Clubs weitestgehend still. Wo sich einst hunderte Menschen bei Musik und Kaltgetränken vergnügten, herrscht seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 Stille. Die wirtschaftliche Lage jedoch ist weniger prekär, als man denken könnte: Aktuell sowie für das bevorstehende Quartal sei die finanzielle Situation vorerst gesichert, erzählt Kordula Kunert, Vorstandsvorsitzende beim Leipziger LiveKommbinat, dem Zusammenschluss lokaler Livemusikspielstätten. Mussten sich die Clubs 2020 noch von Monat zu Monat durchschlagen, hätten die Dezemberhilfen des Bundes vorläufig für Entspannung gesorgt. „Das waren Maßnahmen, die wirklich gegriffen haben“, so Kunert. Doch die Spannung in der Szene nimmt wieder zu. Denn es liegt andere Dinge im Argen.

Clubkultur in Leipzig: Kippt der Open-Air-Sommer?

Zum einen ist da die Befürchtung über einen auf der Kippe stehenden Open-Air-Sommer. Auf dem ruhten die Hoffnungen der vergangenen Monate. Doch angesichts steigender und steigender Infektionszahlen, schwindet diese allmählich. „Der Start von Indoor-Veranstaltungen im Herbst 2021 bleibt kritisch“, sagt Kunert. Planungssicherheit erhofft man sich stattdessen für den Sommer 2022.

Kordula Kunert vom Livekommbinat Leipzig Quelle: Paula Charlotte Kittelman

Ein Jahr ohne Arbeit: Personal unter psychischer Belastung

Zum anderen sei da ein bislang wenig beachtetes Problemfeld abseits der Finanzen: das Personal, das unter hoher psychischer Belastung stehe. Mehr als ein Jahr ohne reguläre Arbeit – „da wird den Leuten ihr soziales Biotope genommen.“ Die Angestellten seien eingeschworene Teams, weniger wegen des Geldes als vielmehr wegen des Umfeldes und der Freude am Job. „Sie arbeiten ja schließlich nachts und immer da, wo andere Spaß haben“, so Kunert. Inzwischen hätten sich viele neue Stellen suchen müssen. Die Folge: „Die Crews zerbrechen.“

Und doch habe die Situation einen unerwartet positiven Nebeneffekt: Solidarität. Oder, wie Kunert sagt: „Die extreme Lage macht bisher feste Strukturen offener für Unterstützung.“ Es gebe etwa rege Gespräche mit der Stadtverwaltung und geplante Kooperation zum Beispiel mit dem Grassi-Museum, das seinen Außenbereich für Veranstaltungen von Clubs ohne einen solchen zur Verfügung stellen wird. Parallel werde außerdem gemeinsam mit den Verbänden für Kreativwirtschaft und Soziokultur an Öffnungs-Modellprojekten gearbeitet – Apps, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests. Für die nahe Zukunft gibt es zwar wenig Aussichten auf eine Umsetzung, doch wenn irgendwann die Wiedereröffnung komme, sollten derartige Konzepte im besten Fall bereits erprobt sein, so Kunert.

Solidaritätsaktion durch Düsen-Bier

Unterstützung erfahren die Clubs auch weiterhin und zuletzt sogar verstärkt von anderer Seite: durch Spenden und Solidaritätsbekundungen von Privatpersonen, Vereinen und kleinen Unternehmen. Kürzlich erst machte eine größere Kampagne von sich reden: „#DuHastEsInDerHand“ nennt sie sich, initiiert von Georg Kerstan, Geschäftsführer von Düsen-Bier. Schon 2020 machte das frisch gegründete Unternehmen von sich reden, pro verkaufter Flasche geht nach wie vor ein kleiner Betrag an die Clubs.

Auch die Leipziger Volkszeitung unterstützte Leipigs Kulturszene im vergangenen Jahr und spendete insgesamt 6027 Euro.

Im Laufe des vergangenen Jahres sei das Team allmählich gewachsen, im zweiten Lockdown habe man dann die Kampagne angestoßen und sich Unterstützung geholt, erzählt Kerstan. Etwa den Fotografen Martin Neuhof (bekannt durch sein Projekt „Herzkampf“), die Leipziger Bloggerin Anne-Katrin Hutschenreuter oder Stadtratsmitglied Martin Meißner (Grüne), die ihre Konterfeis für Kampagnenfotos ablichten ließen. In der Stadt wurde plakatiert, dazu eine entsprechende Website samt Spendenfunktion eingerichtet. Knapp 9300 Euro kamen bislang zusammen. Düsen werde auch weiterhin ein Soli-Bier – respektive „Kultur-Bier“ – bleiben, so Kerstan, und selbst nach Corona, wann immer das sein wird, kleine Vereine und Kulturbetriebe unterstützen.

Kein Tropfen auf dem heißen Stein

Die komplette Rettung der Kulturräume ermöglicht diese Summe gleichwohl nicht: Bei rund 250.000 Euro monatlichen Fixkosten mag der Betrag auf den ersten Blick wie ein Tropfen auf dem heißen Stein anmuten. Doch Kordula Kunert hält dagegen: Man sei für jeden Euro sehr dankbar, das Geld werde etwa genutzt, um die so dringend notwendige Arbeit des LiveKommbinats zu finanzieren. Und zeige vor allem das starke Engagement von außen, sei ein Zeichen der Menschen, die damit sagen: „Wir wollen, dass ihr diese Krise überlebt!“ So zeigt sich doch trotz aller Probleme, wie sehr Krisen die Menschen zusammenschweißen können.

Von Christian Neffe