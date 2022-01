Letzte Begegnung mit Thomaskantor Biller: „Nicht betrüblich, sondern immer tröstlich“

Leipzig

Als ich am Tag vor Heiligabend den Fahrstuhl in den obersten Stock eines Hauses im Leipziger Musikviertel nehme, ahne ich nicht, dass ich der letzte Journalist bin, dem Georg Christoph Biller ein Interview gibt.

Ich verstehe nicht viel von klassischer Musik und auch nicht von Bach, aber für die Weihnachtstage habe ich mir eine Reportage über den Thomanerchor vorgenommen, der nur in reduzierter Besetzung auftreten darf. Von Biller möchte ich erfahren: Was macht die Weihnacht der Thomaner so besonders? Am Schluss werden wir, ohne dass ich es wollte, auch über den Tod sprechen.

Am Vormittag unseres Treffens kaufe ich zwei Stück Zupfkuchen. Wenig später öffnet mir ein Mann im Rollstuhl die Tür, begrüßt mich mit einem Lächeln und bittet mich sofort, uns Kaffee einzuschenken. Ich nehme Platz auf dem dunkelroten Ecksofa, der Thomaskantor außer Dienst rollt zu mir heran.

Er wirkt angeschlagen, jeder Atemzug reicht nur noch für ein Wort

Es kostet mich Geduld, Biller zu folgen. Er wirkt angeschlagen, jeder Atemzug reicht nur noch für ein Wort. Aber der Herr im Rollstuhl, der mir eine Stunde lang gegenübersitzt, ist innerlich ganz wach. Er plaudert, scherzt, ist schlagfertig, manchmal zynisch.

Er erzählt, warum er Besinnlichkeit schätzt: „Am 25. Dezember, wenn Weihnachten erst richtig losgeht, liegt der Normalbürger meist schon mit Magenverstimmung auf dem Sofa.“ Und warum er die Feste als Thomaner sein Leben lang vermisst hat: „Später, wenn man nicht mehr Thomaner ist, fragt man sich: Wann ist denn endlich mal was los? Private Weihnachtsfeiern sind immer eher langweilig.“

Biller erzählte mir von seinen Sorgen um den Chor. In Dresden etwa darf der Kreuzchor nach 22 Uhr nicht mehr singen, so will es das Jugendamt. „Darüber muss Leipzig sich hinwegsetzen“, sagt Biller. Warum? „Weil Substanz wichtiger ist als irgendwelche Gesetze.“

Wir sprechen über die Berlinerin, die ihre Tochter in den Thomanerchor hineinklagen wollte. Ein Mädchen im Knabenchor? „In einem Streichquartett würde man auch nicht die erste Violine durch eine Flöte ersetzen“, sagt Biller. Obwohl ihn jeder Laut Kraft kostet, seufzt er. „Der Thomaskantor wird zukünftig viel an Tradition verteidigen müssen.“

Für Biller, das machte er mir klar, sind die Thomaner mehr als ein Chor. „Im Thomanerchor wird etwas bewahrt, das sonst verschwunden ist“, sagt er. „Wenn er seine Stimme verlieren würde, würde er der Gesellschaft fehlen – als eine Stimme gegen die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche.“

Ich schaue in die Mitte des Raumes, auf den großen schwarzen Flügel. Biller spielt schon seit Jahren nicht mehr. Trotzdem liegt über den Tasten eine Notenseite aufgeschlagen.

Ganz am Schluss erzählt er plötzlich von seiner Mutter

Biller beginnt, über Corona zu sprechen. Dass keine Konzerte stattfinden, sei „betrüblich“, sagt er. „Aber wegen der Pandemie irgendwas an Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen, ist saublöd. Da habe ich kein Verständnis. Ich kenne auch intelligente Menschen, die an der Stelle ihre Intelligenz vermissen lassen.“

Und dann, ganz am Schluss, erzählt er plötzlich von seiner Mutter. Und ihrer Beerdigung. Er brachte damals ein paar Thomaner mit an ihr Grab, sang mit ihnen eine Bachkantate. Das gab ihm Trost, sagt er.

„Bei Bach ist häufiger vom Tod die Rede, als es der moderne Mensch will“, sagt Biller. Man sei mit dem Thema früher unverkrampfter umgegangen: „Nicht betrüblich, sondern immer tröstlich.“

Von Josa Mania-Schlegel