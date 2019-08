Leipzig

„Wörterleuchten“ heißt ein Leipziger Literaturprojekt, mit dem die Autoren Holger Warschkow und Erepheus sich die Freiheit nehmen, in Eigenregie Texte abseits von Marktzwang und literarischem Mainstream zu publizieren. Ein Gespräch mit dem Autoren- und Herausgeber-Duo über Träumen und Wandern und parallele Spiegelungen.

Was genau verbirgt sich hinter Wörterleuchten?

Warschkow: Kein Verlag in dem Sinne. Nennen wir es mal ein analoges Literaturprojekt, in dem sich zwei Autoren zusammengeschlossen haben, um auf ganz eigene Art ihre Texte zu publizieren.

Wie und wann fing das an?

Warschkow: Konkret vor zwei Jahren. Wir haben beide natürlich schon lange vorher geschrieben, ich viel Lyrik und Songtexte, aber auch Beiträge für Musikmagazine. Und dann war da diese Lesung…

Erepheus: Das war die Ostlichter-Lesung 2012, da hatten wir Texte vorgetragen. Und im Nachgang bekamen wir Lust auf ein gemeinsames Projekt.

Aber was genau war der Impuls dafür? Inhaltliche Ergänzung, formaler Kontrast?

Warschkow: Ich würde sagen, wir ergänzen uns gut – gerade auch im Kontrast. Ich schreib’ Lyrik, Erepheus Kurzprosa.

Erepheus: Und wir kennen uns ja schon eine Weile und diskutierten immer viel über unsere Texte. Das war ja schon ein Zusammenarbeiten und Zusammenfügen. Man beeinflusst sich gegenseitig.

Aber es gibt über literarische Gattungsfragen hinaus doch sicher auch diametrale Schreib- oder Herangehensweisen?

Erepheus: Ja, klar. Holger schreibt viel auf Reisen, bei Wanderungen, während ich Geschichten schreibe, die ich im wörtlichen Sinne geträumt habe. Also Geschichten, die im Schlaf zu mir kommen.

Warschkow: Vielleicht liegt da auch eine Antwort auf die Frage nach Ergänzung oder Kontrast. Äußerer und innerer Weg - und die Ergänzungen, die dabei entstehen.

Erepheus: Ich würde aber eher nicht von Ergänzungen sprechen wollen. Spiegelungen trifft es besser, glaube ich. Wir arbeiten wie parallele Spiegel.

Warschkow: Hm. Ja. Ich glaub, du hast recht, das ist besser.

Wie klappt das eigentlich, das Erinnern an die Träume? Kommt da eine bestimmte Memotechnik zum Einsatz?

Erepheus: Nein, das ist bei mir wirklich ganz simpel. Ich wach auf und erinnere mich.

Beneidenswert. Aber davon abgesehen – bewusst auf eine der literarischen Traditionen, die der Romantik oder des Surrealismus etwa, bezieht sich dieses Schreiben nicht?

Erepheus: Ich habe ehrlich gesagt darüber nie nachgedacht. Vielleicht ist meine Fixierung auf die Träume letztlich nur eine Reaktion auf ein zu Wenig an echtem Erlebten (lacht). Andererseits verarbeiten Träume ja Erlebtes, also Realität. Ich verarbeite die dann sozusagen zweifach.

Wo der eine liegt und träumt, geht der andere wandern und beobachtet?

Warschkow: Ich bin einfach gern in der Natur. Gehend oder sitzend. Irgendwann ist da immer ein Bild, ein äußeres Phänomen, das inspirierend für mich ist. Aber das liefert nur einen Impuls. Das Bild ist wichtig, aber nicht im Sinne einer Bildbeschreibung. Ich bin auch nicht der Detailbeobachter in der Natur, darum geht es weniger. Es ist eher das, was die Umgebung aus mir macht, in mir auslöst.

Erepheus: Details spielen eine Rolle in einem anderen Sinne. In den Worten und der Kombination der Worte. Ich schiebe die Worte oft lange hin und her, lese sie mir laut vor.

Die Worte müssen leuchten. Wie kam es zu dem Namen Wörterleuchten?

Warschkow: Der Begriff leuchtete tatsächlich vor mir auf. Bei einer Wanderung schoss mir das plötzlich durch den Kopf.

Die Bücher selbst haben ja in ihrem forcierten Schwarz-Weiß-Kontrast etwas Leuchtendes.

Warschkow: Ja. Wir wollten mit den Büchern auch optisch etwas aus der Reihe fallen. Farbgebung, Typographie, Schrifttypen – das zielt bewusst an Gewohnheiten und an Marktzwängen sowieso vorbei.

Erepheus: Wir setzen ja auf die Leser, die Lust aufs Entdecken haben.

Wie steht’s mit dem Zukunftsleuchten fürs Wörterleuchten?

Warschkow: Unsere Vorstellung ist, dass wir jedes Jahr jeweils ein Buch machen.

Erepheus: Und das soll auch so in unserer Hand bleiben. Wir sind mit diesen Texten bewusst nie an einen Verlag herangetreten. Das war in diesem Fall nie unsere Intention. Allein, weil es ja nicht nur um die Texte geht, sondern eben auch um unsere eigenen Vorstellungen, wie wir die Texte darbieten.

Warschkow: Schön wäre natürlich, wenn wir diese Darbietung auch verstärkt in Lesungen zeigen könnten. Das Spiegeln zwischen uns funktioniert auch in der Interaktion mit Publikum gut.

Letzte Frage: Woher der Name Erepheus und warum das Beharren, den bürgerlichen Namen nicht zu erwähnen?

Erepheus: Das klingt jetzt etwas schräg – aber der Name wurde mir tatsächlich im Traum angetragen. Und das muss man ernst nehmen (lacht). Als Autor bin ich schlicht Erepheus.

Weitere Infos, Bücher und mehr unter www.woerterleuchten.de.

Von Steffen Georgi