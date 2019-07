Marco Runge ist in der Leipziger Kulturszene als Schauspieler und Musiker ein bekannter Protagonist. Im Garten des Gohliser Schlösschens macht er nun als Regisseur Sommertheater. Am Mittwoch hat das Stück „Ritter Unkenstein“ Premiere. Ein Porträt über einen, der die Welt mit viel Neugier und einer gewissen Wildheit in sich aufsaugt.