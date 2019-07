Leipzig

Man könnte nörgelnd fragen, warum sie es nicht bleiben lassen. Die Antwort könnte sein: Weil Leipzigs Bands es verdient haben. Nachdem trotz mehrerer konzeptioneller Umbauarbeiten „Der große Preis“ im Werk 2 den erhofften Zuschauerzuspruch generierte, verkündete Moritzbastei-Sprecher Torsten Reitler nach der letzten Preisverleihung im Januar 2018, dass Schluss sei.

Weg vom Konkurrenz-Denken

Ist es auch. Trotzdem setzt die MB weiterhin darauf, dass mindestens die Leipziger Welt wissen sollte, welch großartige musikalische Akteure diese Stadt zu bieten hat, auch wenn seit Jahren keiner von ihnen die Charts stürmt. „ Leipzig Pop Fest“ heißt das Kind, das am 24. August im Herzen der City geboren wird. Zehn Bands und Musiker treten auf drei Open-Air-Bühnen der Moritzbastei auf. Der Charakter geht weg vom Konkurrenz-Ansatz, es wird weder am Abend (wie in vielen Jahren zuvor) abgestimmt und ein Sieger gekürt noch (wie zuletzt) vorher via Internet. „Das Leipzig Pop Fest ist ein Showcase-Festival – sowohl für Bands aus Leipzig als auch für Agenturen, Verlage, Label, Medien und Musikproduzenten der Stadt“, beschreibt es Reitler.

Breites Rahmenprogramm

Langjährigen Begleitern der Szene kommt das bekannt vor. Bis 2011 öffnete sich die „Pop-Up“ all diesen Protagonisten. Die Fäden der Musikmesse sollen aufgenommen und mit denen des ad acta gelegten Band-Awards verknüpft werden, so das Ziel. So gehört zum „ Leipzig Pop Fest“ neben den Live-Shows ein Rahmenprogramm aus Foren und Podiumsdiskussionen rund um die lokale Musikbranche. Partner und Unterstützer sind die Stadt Leipzig, die IG LiveKommbinat (ein Zusammenschluss der Leipziger Live-Clubs), der Verein Kreatives Sachsen, MDR Sputnik und der Leipziger Musikverlag Kicktheflame Publishing.

Pop als Kulturbegriff

Den Schwerpunkt bilden Stilrichtungen, die moderne Populärkultur ausmachen. „Pop wird als Kulturbegriff, nicht als Genrebezeichnung verstanden“, so Reitler. Konzerte und Präsentationen bilden die Branche ab und ermöglichen den Austausch untereinander.

Booking von Christian Feist

Für das Booking der zehn Acts zeichnet Christian Feist verantwortlich, Booker im Club Ilses Erika. Er hat einerseits Bands eingeladen, deren Namen schon verankert in der Wahrnehmung von Konzertbesuchern, andererseits bekommen Newcomer eine Bühne. Klan, Das Paradies und 2ersitz gehören zur ersten Kategorie, außerdem sind Baby Of The Bunch, Kamala, Shed Ballet und The Ladies’ Home Journal dabei.

Danach wird gefeiert. Währenddessen am besten auch schon. Denn Leipzigs Bands haben es verdient.

„ Leipzig Pop Fest“ am 24. August; Beginn 17 Uhr in der Moritzbastei. Der Eintritt zu den Freiluft-Konzerten ist kostenlos, Karten für die Indoor-Konzerte und die Leipzig-Pop-Fest-Party können zum Vorverkaufspreis von 10 Euro auf der Seite tixforgigs.com erworben werden.

Von Mark Daniel