Pralles Kulturangebot in Leipzig trotz Sommerferien und Corona

Leipzig

Sommerloch? Corona-Pause? Keine Spur! In der ersten Ferienwoche ist auf den Leipziger Bühnen überraschend viel los. So ist Lästermaul Hans Werner Olm am Donnerstag und Freitag sogar mit zwei unterschiedlichen Programmen im Funzel-Kabarett zu Gast. Zuerst verschafft der Komiker am Donnerstag ab 20 Uhr seiner weiblichen Seite Raum: In der Rolle der Luise Koschinsky kündigt Olm eine „Erlebnis-Lesung“ aus dem Buch „Ein Pullover voll Frau“ an. Tags drauf geht er ohne Perücke und Strickware auf dieselbe Bühne. Um 20 Uhr spielt Olm sein Programm „Shownungslos“.

Zuerst als Luise Koschinsky, dann als er selbst auf der Funzel-Bühne: Hans Werner Olm. Quelle: André Kempner

Bis in den August hinein träumt das Theaterpack fast allabendlich Shakespeares „Sommernachtstraum“. Zwar gehörte das Stück schon in früheren Jahren zum Repertoire des Ensembles, dennoch ist die Aufführung am Donnerstag um 20 Uhr eine Premiere: Nach einem Jahr Pause hat Regisseur Frank Schletter den Klassiker mit neuen Schauspielern neu inszeniert. Auch die Bühne, auf der das bis 5. August dem Publikum präsentiert wird, ist Neuland im Leipziger Kulturleben: Sie steht im Hof der Pittlerwerk-Halle H im Nordwesten der Stadt. Bei Regen gibt es eine überdachte und dennoch corona-konforme Variante.

Frühere Theaterpack-Inszenierung von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ mit Simone Cohn-Vossen. Quelle: Jana Schletter

Im LVZ-Kultursommer auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park beginnt jetzt eine Filmreihe, in der bis Mitte August immer donnerstags Beiträge des vergangenen Leipziger DOK-Festivals laufen. Den Anfang macht am 23. Juli um 20 Uhr der letztjährige Eröffnungsfilm „Das Forum“, in dem Regisseur Marcus Vetter hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums in Davos blickt.

Die andere Leipziger Parkbühne – beheimatet im Arthur-Bretschneider-Park und vom Soziokulturzentrum Geyserhaus betrieben – erwartet am Wochenende zwei hochkarätige Livemusik-Gäste: Am Freitag gibt Maeckes, der als Teil der Stuttgarter Gruppe Die Orsons bekannt wurde, ab 19.30 Uhr eines seiner kultigen Gitarrenkonzerte. Am Samstag feiert Liedermacherin Sarah Lesch ihre neue Platte „Der Einsamkeit zum Trotze“, die Ende Mai erschienen ist. Ursprünglich war ein Spektakel in großer Besetzung vorgesehen, wegen Corona wird sie nun nur von drei Musikern begleitet – was ja keineswegs ein Nachteil sein muss. Das Konzert wird auch im Internet übertragen.

Auch das Erscheinen der vorherigen Platte feierte Sarah Lesch vor drei Jahren im Arthur-Bretschneider-Park. Quelle: Christian Modla

Auf der Dachterrasse der Moritzbastei improvisiert die Theaterturbine am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr unter freiem Himmel „Riskante Spiele“. Die Lesebühne „Kunstloses Brot“ verabschiedet sich am Freitag um 19 Uhr draußen am Bandhaus 2.0 in der Saarländer Straße. Die Gründungsmitglieder Jan Lindner, Marsha Richarz, Sarah Teicher und Bonny Lycen sowie das frühere Mitglied Louise Kenn versprechen eine letzte große Lese-Sause in dieser Konstellation. Die Frauenkultur hat am Freitag um 20 Uhr das Klezmer- und Folk-Quintett The String Company zu Gast. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Freien statt.

Obwohl sie sich selbst schon länger von der Lesebühne „Kunstloses Brot“ verabschiedet hat, nimmt Louise Kenn am Freitag bei der finalen Lesung der Gruppe im Bandhaus 2.0 noch einmal teil. Quelle: André Kempner

Am Samstag spielen die Leipziger Postpunk-Band Lizard Pool und die schwedische Dark-Ambient Combo In Slaughter Natives auf dem „Pest-Fest“ am Torhaus Dölitz, das dort von Freitag bis Sonntag gefeiert wird. Und es gibt am Samstag eine weitere Sommertheater-Premiere: Das Frauenzimmertheater spielt in Wagners Hof am Richard-Wagner-Platz die Komödie „Spiel mit mir... ein köstliches Damendoppel“ nach Motiven von Peter Shaffer. Die erste Vorstellung ist zwar bereits ausverkauft. Doch die Inszenierung Ev Schreibers mit den Schauspielerinnen Nele Hamann und Antje Poser läuft noch bis 30. August außer montags allabendlich 20.30 Uhr.

Von mwö