Leipzig

„Damals“ und “früher“ sind oft benutzte Worte am Freitagabend im Anker. Tatsächlich muss man sich eingestehen, dass man selbst beständig schwankt zwischen “oje, ich bin alt“ und “yeah, ich fühle mich wieder jung“. Nun doch schon 25 Jahre ist es her, dass Selig ihr schlicht gleichnamiges, aber wegweisendes Debütalbum veröffentlicht haben, das sich anschickte, die Hamburger Schule mit den Vibes des Grunge zu vereinen und beiden Genres zusätzlich einen 70er-Jahre-Touch verlieh. Um dies zu feiern, ist die Band gerade auf „Selig spielt Selig“-Tour und legt den Fokus dabei tatsächlich ganz überwiegend auf ihren Erstling.

Kind der 90er

Zwar sind vier ihrer sieben Studioalben seit ihrer Reunion 2008 erschienen, dennoch sind sie anhand ihrer Initialhits und ihres musikalischen Einflusses auf die deutschsprachige Musik ein klares Kind der 90er. Genau dahin geht am Freitag vor ansehnlich vollem Haus die Reise zurück. Wie ihr Debüt eröffnen sie den Abend energisch mit „Sie hat geschrien“. Als wäre für die zahlreichen Paare im Publikum der Babysitter jedoch nur bis halb Elf gebucht, geht es bereits pünktlich kurz nach Acht los, noch lange bremst in den Saal scheinendes Tageslicht wirkliche Rock-Club-Atmosphäre.

Zeichen stehen auf Nostalgie

Umso klarer stehen die Zeichen auf Nostalgie: „Feiern, als wäre es 1994!“, verspricht Frontmann Jan Plewka. Was hochnotpeinlich nach Ü30-Party klingt, spiegelt sich zwar klar im Altersdurchschnitt wieder, mit dem Anker hat man obendrein den passenden Club gewählt – den mit dem tendenziell reiferen Rockimage innerhalb der Leipziger Szene. Leidenschaftliches Eintauchen in die Musik auf beiden Seiten der Bühne drückt jedoch merklich den Fremdschämfaktor, man hat einfach Spaß miteinander. Dass man, wenn man zusammen in den 90ern weilt, bitte die Smartphones auslassen soll, hätte Plewka sich als Ansage sparen können, es leuchten ohnehin kaum Bildschirmchen Richtung Bühne.

„Ohne Dich“ sorgt für Gänsehaut

Ungeachtet des Plattenrevivals erkundigt sich der markant hagere Sänger beim Publikum, ob dieses noch Vinyl kennt. Denn „damals“ musste man vor der folgenden Herzschmerz-Hymne „Ohne Dich“ doch noch einmal vom Knutschen aufstehen und die Platte drehen. Und tatsächlich knutscht hernach das ein oder andere Pärchen wie verknallte Teenager, der Song erzeugt obendrein immer noch Gänsehaut. Atmen die härteren Songs klar den Grunge Geist der 90er, offenbart sich in anderen Momenten, dass Selig mit vereinzelten Blues und Psychedelic-Einflüssen schon damals ein Faible für Retro-Klänge hatten.

Alter Hippie hält ein Plädoyer für Welt ohne Mauern

Plewka ist eben ein alter Hippie, weswegen er zwischendurch auch gern über die positive Dimension hinter dem Wort „Ja“ philosophiert. Auch sein Plädoyer für eine bunte Welt ohne Mauern entbehrt bei aller Aktualität nicht einer gewissen Esoterik. Ganz konkret trommelt er allerdings für die Initiative „Eine Million gegen rechts“ des Musikers Heinz Ratz, wofür er großen Applaus und sicher auch einiges an Spenden in die Box am T-Shirt-Stand erhält.

Zweimal kommen sie noch für ausgiebige Zugaben auf die Bühne um nach knapp zwei Stunden durchgeschwitzt und dankbar zum Abschied zu winken. Den Babysitter konnte man allerdings dann doch noch pünktlich halb Elf nach Hause schicken.

Von Karsten Kriesel