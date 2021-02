Dresden

Der Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle hat sich während der öffentlichen Auseinandersetzung in den vergangenen Tagen zwischen Semperopernintendant Peter Theiler und Chefdirigent der Kapelle, Christian Thielemann, zurückgehalten. Wie immer eigentlich: Denn geduldig zwischen allen Parteien zu vermitteln und Probleme leise und schnell im Hintergrund zu lösen, ist der herausfordernde Alltagsjob von Adrian Jones. Martin Morgenstern hat mit ihm gesprochen.

Frage: Vor einem Jahr habe ich das letzte Mal ein großes Konzert der Staatskapelle in der Semperoper besucht, die „Gurrelieder“ standen auf dem Programm. Wie hat die Corona-Krise danach den Alltag der Staatskapelle verändert?

Adrian Jones: Für die „Gurrelieder“ hatten wir direkt vor dem ersten Lockdown 305 Personen auf der Bühne. Insbesondere beim letzten der drei Konzerte am 10. März herrschte fast so etwas wie eine Endzeitstimmung. Wir sahen die Welle ja kommen, Österreich hatte bereits den Shutdown verkündet. Damals konnten wir selbstverständlich noch nicht absehen, wie lange uns Corona beschäftigen würde. Alle ahnten: Vermutlich würde das der letzte große Abend für längere Zeit sein. Dass wir ein Jahr später noch immer mit dieser Pandemie leben und agieren müssen, hätte kaum jemand gedacht. In der ersten Zeit, also im ersten Lockdown im Frühjahr 2020, wurden in jedem Fall enorme Kräfte freigesetzt, neue digitale, kreative Formate sind damals entstanden.

Auf der anderen Seite fingen zwei Tage nach den „Gurreliedern“ auch die Absagen an, die komplette Dekonstruktion der laufenden Saison begann. Diese Planung wieder in ihre Einzelteile zerlegen zu müssen war und bleibt eine zermürbende Arbeit – aber immer in der Hoffnung, das nur einmal machen zu müssen. Heute wissen wir: Das „Planen-Umplanen-Verwerfen-Neuplanen“ ist jetzt seit beinahe zwölf Monaten unser Alltag.

Für Freiberufler war 2020 das schwerste Jahr ihres Berufslebens überhaupt. Wie sind die festangestellten Musiker durch dieses Jahr gekommen?

Die Mitglieder der Staatskapelle haben natürlich zunächst mit Verständnis auf die vielen Absagen und die Einstellung des Spielbetriebs für Wochen reagiert. Den Ernst der Lage hat jeder unter anderem tagtäglich in den Nachrichten vor Augen geführt bekommen. Aber mit der Zeit wurden einige auch der Situation müde, dass sie sich nicht mitteilen können durch die Musik, durch das gemeinsame Musizieren. Sie wissen ja auch, welche hohe künstlerische Qualität es braucht, um überhaupt in diesen Klangkörper aufgenommen zu werden. Da ist es Teil des Lebens, sich musikalisch auszudrücken und andere daran teilhaben zu lassen. Viele unserer Musiker kommen derzeit ins Haus, um zu üben, das enorme Arbeitsethos der Kapelle ist trotz Allem nicht angetastet. Alle wollen konditionell „superfit“ sein, wenn es wieder losgeht.

Kurzarbeit steht bevor

Waren die Musiker 2020 in Kurzarbeit?

Nein. Die Verhandlungen mit den Gremien sind jetzt allerdings abgeschlossen, die Kurzarbeitsregelung wird wohl in den nächsten Tagen greifen.

Während der letzten Monate hat das Publikum viele verschiedene Angebote bekommen: Daniel Hope, Musikdirektor der Frauenkirche, musiziert im Fernsehen. Die Dresdner Philharmonie verteilte jüngst eine CD über die Tageszeitungen. Die Elbland-Philharmonie bietet musikalische Weinproben im Internet an. Wie versucht die Staatskapelle, die ja – nicht zu vergessen – zuallererst ein Opernorchester ist, ihr Publikum zu erreichen?

Wir hatten ab Dezember 2020 eigentlich einen dichten Plan: Nach dem Adventskonzert war die Aufzeichnung des 5. Symphoniekonzertes unter der Leitung unseres Chefdirigenten geplant, dann zum Jahreswechsel das traditionelle Silvesterkonzert. Es ist sehr traurig, dass diese beiden Fernsehproduktionen kurzfristig abgesagt werden mussten. Auch eine Fortsetzung der erfolgreichen Konzertreihe in den Staatlichen Kunstsammlungen vom Frühjahr hatten wir mit ZDF und ARTE angedacht. Auch diese kamen leider nicht zustande. Von außen wirkt das eventuell etwas passiv, aber wir haben uns nicht zurückgelehnt. Das ist das Frustrierende.

Glücklicherweise konnten wir in der vergangenen Woche unser Gedenkkonzert als Rundfunkübertragung halten, mit DLF Kultur als Partner, das war eine berührende Sendung. Unter der Leitung von Daniele Gatti werden wir das 7. und mit Daniel Harding das 9. Symphoniekonzert ebenfalls als Rundfunkübertragung mit unserem Partner MDR Kultur für unser Publikum möglich machen.

Gedenkkonzert der Staatskapelle mit Philippe Herreweghe am 13. Februar. Quelle: Matthias Creutziger

Strategie: bis Sommer nur „Corona-Fassungen“ von Opern

Wir alle wünschen uns wieder ein lebhaftes Konzertleben. Aber kann die Sicherheit der Orchestermusiker und des Publikums überhaupt auf absehbare Zeit garantiert werden? Wie sieht Ihre Strategie für den Wiedereintritt in die Kultur-Atmosphäre aus?

Es wird eine neue Normalität geben. Wir können nicht den Schalter umlegen und dann gleich wieder in voller Besetzung mit 1200 Gästen in der Semperoper spielen. Wir müssen uns da herantasten. Die Planung ist derzeit, ab Anfang April 2021 in den Modus mit 330 Personen im Haus zurückzukehren und bis zur Sommerpause die Konzerte und die Corona-Fassungen von Opern anzubieten. Wenn ich jetzt höre, dass Politiker über eine Öffnung erst nach Ostern nachdenken, könnte das bedeuten, dass wir wieder alles anpassen müssen. Ein neuer Bühnenplan muss her, wir müssen wissen, sollen die Musiker 1,20 m, 1,50 m oder 1,80 m Abstand halten? Das hat natürlich Auswirkungen auf die Besetzungsgröße. „Schwanensee“ kann man so nicht spielen. Und „Capriccio“ funktioniert wahrscheinlich nur konzertant, also mit dem Orchester auf der Bühne, das ist einfach eine Platzfrage.

Im Juli 2020 spielten Musiker der Staatskapelle unter dem Motto "Ohne Frack auf Tour" ein Open-Air-Konzert unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch. Quelle: picture alliance / ZBpicture alliance / ZB

Wie organisiert das Orchestermanagement momentan die Probenorte und Probenzeiten des Orchesters ?

Nicht anders als in der üblichen Art und Weise bei der langfristigen Planung. Es gibt Planungsrunden mit dem Intendanten und allen künstlerischen Direktoren, bei denen Termine und Zeiten disponiert und auch zwischen den künstlerischen Ensembles verhandelt werden müssen. Das ist an der Semperoper eigentlich ein gutes Geben und Nehmen. Die Währung in so einem Haus ist ja die Bühnenzeit. Bei der kurzfristigen Planung der letzten Monate ist es letztendlich nicht anders. Da kommen weitere Fragen hinzu wie: Wie viele Arbeitsstunden fallen für das technische Personal an? Wie viel Zeit braucht man für den Luftaustausch im Saal? Wann kann man das Konzertzimmer aufbauen? Diese Disposition ist ständiger Neuplanung unterworfen.

Vermittler-Rolle im Hintergrund

Christian Thielemann beklagte sich öffentlich, dass sein Orchester nicht in der Semperoper spielen dürfe; ein Orchestervorstand sprach gegenüber DNN von „Kulturverhinderung“. Der Intendant antwortete, das käme einer Beleidigung gleich, er habe Proben abgesagt, da er „für Leib und Leben“ seiner Mitarbeiter verantwortlich sei... Wo stehen Sie als Orchesterdirektor in dieser aufgeheizten Diskussion?

Wie ich bereits wiederholt klargestellt habe: Es gibt immer einen Weg zwischen zwei Polen. Ich versuche da, mit britischem Geschick zu agieren. Wir wollen doch weiterkommen, unsere Projekte realisieren und für unser Publikum sichtbar bleiben. Ich frage also nicht, wie stehst du dazu, sondern: Was bringt es der Kapelle? Die Rolle des Orchesterdirektors kann dabei ruhig eine Rolle sein, die im Stillen funktioniert. Das ist jedenfalls meine Art.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit Intendant Theiler in puncto Raumplanung und Probenmanagement momentan ein? Wie stimmen Sie sich im Alltag ab? Haben die Musikerinnen und Musiker aus Ihrer Sicht als Orchesterdirektor ein generelles „Recht auf Arbeit“?

Wenn ich Herrn Theiler diese Frage stellen würde, würde er sagen: natürlich! Er kann doch kein Interesse daran haben, der Kapelle zu schaden. Das ist die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. In Einzelfragen mögen wir da nicht ganz übereinanderliegen, aber bisher haben wir meist einen Konsens gefunden.

Abstands- und Hygieneregeln auch für Orchestermusiker

Ganz konkret: Wie verhalte ich mich denn als Orchestermusiker am besten, wenn ich weiß, dass der Pultnachbar die Pandemie nicht ernst nimmt und sich im Alltag generell nicht an Hygienevorschriften hält?

Sicherheitsbelehrungen und Unterweisungen gehören mittlerweile schon zum gewohnten Alltag. Messproben auf der Bühne haben im November gezeigt, dass die Abstände zwischen den Musikern ausreichend sind, damit sich während einer Probe oder Aufführung keiner ansteckt.

Wichtig ist mir, dass sich die Musiker untereinander mit Respekt begegnen, es ernst nehmen und achten, wenn jemand vielleicht vorsichtiger ist als man selbst. Und dass dabei die Hygiene- und Sicherheitsregeln der Semperoper strikt eingehalten werden, ist selbstverständlich.

Mit Abstand: Als erste Aufführung nach dem Frühjahrs-Lockdown 2020 war in der Semperoper "Don Carlo" mit Anna Netrebko und der Sächsischen Staatskapelle zu erleben. Quelle: Daniel Koch / Semperoper Dresden

Livekonzerte bleiben etwas Besonderes

Ich hoffe, Sie verstehen die Frage nicht als ketzerisch, aber: Wenn die Semperoper als Ort für Proben, Einspielungen und kleinere Konzertexperimente nicht zur Verfügung steht, wäre es für Sie denkbar, öfter an anderen Orten als Klangkörper hörbar zu werden, auch online?

Das ist auf jeden Fall wichtig und keine ketzerische Frage. Wir sind in der Semperoper zuhause, aber sehr gern im Kulturpalast oder in der Frauenkirche zu Gast und werden dort auch willkommen geheißen. Beim Thema Online- und Streaming-Kanäle sind wir mit vielen Partnern im Gespräch. Denn das ist doch die Zukunft; nicht nur, aber auch! Natürlich werden Livekonzerte immer etwas ganz Besonderes bleiben.

Was nehmen Sie persönlich und auch in Ihrer Rolle als Orchesterdirektor aus dieser Krise in die Zukunft mit? Wird sich das künstlerische Leben der Staatskapelle verändern?

Die Abonnements, die Formate, die Saisons, das bleibt uns erhalten. Das Tourneegeschäft wird zukünftig für alle Orchester ein Thema sein. Aber meine Erwartung ist, dass die Kapelle – und das ist auch die internationale Resonanz – als Gastorchester weiterhin überaus gefragt sein wird. Möglicherweise müssen wir zusätzlich zu unserem Konzertleben eine zweite, eine Digitalwelt aufbauen. Aber auch wenn man im Online-Streaming ein Feedback des Publikums bekommen kann, ist „Live“-Publikum mit richtigem Beifall einfach etwas anderes. Am allerwichtigsten finde ich: Wir haben wieder gelernt zu schätzen, was wir haben. In dem Moment, wo ich im Konzert sitze, spüre ich, was das für eine Kraft hat. Diese Selbstverständlichkeit ist uns abhandengekommen, und das ist auch gut so. Wir werden alle ganz anders Musik spielen und hören, wenn die Krise vorbei ist.

