Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „AWZ“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 21.04.2022: Folge 3926

Nathalie ahnt nicht, dass Maximilian den Gift-Anschlag auf sich nur fingiert hat. Sie sucht nach Beweisen gegen Justus.

Miro ist entschlossen, alle Register zu ziehen und Lucie für sich zu gewinnen. Sein Timing ist alles andere als perfekt, denn Lucie ist gerade auf dem Weg nach Porto zu ihrer Schwester Ina.

Henning steht Daniela weiter als Freund zur Seite und gewinnt darüber Yannicks Anerkennung.

Henning (Stefan Bockelmann) versucht zwischen Isabelle (Ania Niedieck, l.) und Daniela (Berrit Arnold) zu schlichten. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 22.04.2022: Folge 3927

Isabelle ist beeindruckt, wie gut sie mit Casper harmoniert. Wie von ihm beabsichtigt, bringt ein Event sie einander noch näher ...

Miro will erneut durch ein waghalsiges Skate-Duell an Geld kommen. Doch er hat die Rechnung ohne Chiara gemacht.

Justus weist den Verdacht, er könnte Maximilian vergiftet haben, weit von sich. Doch Simone glaubt ihrem Sohn mehr.

Isabelle (Ania Niedieck) fasziniert es, wie gut sie mit Casper (Bastian Semm) harmoniert. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 25.04.2022: Folge 3928

Jennys Erkenntnis, dass sie Justus nicht aus dem Kopf bekommt, droht zu spät zu kommen, als Justus sich Malu annähert.

Nachdem Casper Isabelle für sich gewinnen konnte, will er Yannick loswerden – aber sein Plan droht zu scheitern.

Nachdem Miro und Chiara erneut aneinandergeraten, setzt ihnen Deniz eine deutliche Grenze - doch werden sie diese beherzigen?

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) wird von ihrer Sehnsucht nach Justus (Matthias Brüggenolte) schwer getroffen. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 26.04.2022: Folge 3929

Justus treibt seine Sehnsucht zu Jenny, als er Maximilians Handlanger im Krankenhaus wiedererkennt. Nun hat er endlich eine Spur.

Leyla erregt mit ihrem Erfolg Isabelles Aufmerksamkeit. Diese macht ihr ein unerwartetes Angebot.

Justus' (Matthias Brüggenolte, r.) Aussprache mit Jenny wird ausgebremst, als er Lars Reuter (Mario Neumann) wiedererkennt und Maximilians Intrige auf die Schliche kommt. Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 27.04.2022: Folge 3930

Justus zählt angesichts des Laboranten im Krankenhaus eins und eins zusammen. Aber auch Nathalies Misstrauen ist geweckt ...

Leyla muss sich entscheiden - soll sie Isabelles Angebot annehmen, ihre Managerin zu werden?

Während Leyla einer glorreichen Zukunft entgegenblickt, ahnt sie nicht, dass Isabelle (Ania Niedieck) mit ihr einen Knebelvertrag geschlossen hat. Rechts Casper (Bastian Semm) Quelle: RTL / Filip Warchalowski

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

