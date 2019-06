Unterföhring

In die frühen 1990er-Jahre in Boston wird der Zuschauer der neuen Sky-Serie „City on A Hill“ transportiert, die bald bei Sky startet. Darum geht’s: Korruption und Rassismus sind in jener Zeit innerhalb der Gesetzesvollzugsbehörden von Boston an der Tagesordnung, die Kriminalität in der Stadt entsprechend hoch. Staatsanwalt Decourcy Ward ( Aldis Hodge) aus Brooklyn kommt nach Boston und knüpft eine ungewöhnliche Verbindung zum altgedienten, korrupten FBI-Veteran Jackie Rohr ( Kevin Bacon).

City on A Hill – Kampf gegen eine Panzerknackerbande

Gemeinsam übernehmen Ward und Rohr einen Fall um eine Familienbande aus Charleston, die Geldtransporter überfällt. Die Ermittlungen führen dazu, dass bald das komplette Bostoner Strafverfolgungssystem in die Ermittlungen involviert wird und die korrupten Strukturen aus den Fugen geraten.

Die Produktion des US-Senders Showtime wurde von Chuck MacLean kreiert, der gleichzeitig ausführender Produzent ist. Der mehrfache Emmy-Preisträger Tom Fontana („Homicide: Life on the Street“, „Borgia“) ist Showrunner, dazu ausführender Produzent und Drehbuchautor. Das Crimedrama gründet auf einer Idee von Hollywood-Star Ben Affleck („Gone Girl“), der gemeinsam mit seinem Freund Matt Damon („Der Marsianer“) ebenfalls zu den ausführenden Produzenten gehört.

City on A Hill – Auch die Nebenrollen sind prominent besetzt

Neben den Hauptdarstellern Bacon und Hodge sind unter anderem Jonathan Tucker („Kingdom“, „The Black Donnellys“), Mark O’Brien („Halt and Catch Fire“) und Kevin Dunn („Veep – Die Vizepräsidentin“) zu sehen.

Die Serie ist ab 5. August immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu sind die zehn Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar.

