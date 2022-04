Berlin

Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 08.04.2022: Folge 2671

Rick ist Feuer und Flamme, als er einen Anruf von Mandy bekommt, die ihm die Schnitte zum Kauf anbietet. Ohne groß nachzudenken, sagt Rick zu: Er wird den Laden übernehmen. Und als Geschäftspartnerin will er unbedingt Paula ins Boot holen. Doch Rick hat die Rechnung ohne sie gemacht. Paula hat nämlich nach ihrem Scheitern herzlich wenig Lust auf eine erneute Selbstständigkeit. Rick versucht nun mit Engelszungen sie zu überreden, doch sie will sich weder die Verantwortung aufbürden, noch ihre Freundschaft mit Rick gefährden. Ihr Mitbewohner soll nicht auch noch ihr Geschäftspartner werden. Paula bleibt dabei und erteilt Rick zu dessen großer Enttäuschung eine entschiedene Absage.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 11.04.2022: Folge 2672

Leif ist guter Dinge, als er kurzfristig ein Bewerbungsgespräch in einem Tattoo-Studio vereinbaren kann und Leni ihn zum Termin begleitet. Zu seiner großen Enttäuschung erteilt ihm die Chefin eine Absage, da sein Zeichenstil nicht zu dem des Studios passt. Leif ist stinksauer und hält das für einen Vorwand. Er glaubt, dass er wegen seiner Behinderung nicht genommen wurde. Doch als Leni ihm eindringlich klarmacht, wie wichtig es ist, sich nicht von Rückschlägen herunterziehen zu lassen, beruhigt sich Leif schnell wieder. Er ist von Lenis Ausstrahlung fasziniert und merkt immer mehr, wie seelenverwandt er sich mit ihr fühlt. Als sie dann noch spontan ein portugiesisches Barbecue organisiert, muss Leif sich offen eingestehen, dass er Leni toll findet und sie ihm vielleicht wirklich klitzekleine Sternchen in die Augen zaubert.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 12.04.2022: Folge 2673

Lynn ist sicher, dass sie sich auch allein um Luna kümmern kann. Sie braucht Dennys Hilfe nicht, warum auch?! Sie ist schließlich Lunas Mutter. Doch als eine Sache nach der anderen schiefgeht und der Schlafentzug sie immer mehr quält, platzt Lynn auf einmal der Kragen: Sie schreit Luna an. Das bekommt ausgerechnet Denny mit, der ihr jedoch keine Vorwürfe macht. Ganz im Gegenteil. Er redet ihr gut zu und beruhigt sie. Lynn soll sich helfen lassen. Er ist für sie da. Sie ist dankbar für seine aufbauenden Worte und sein magisches Händchen bei Luna – die endlich eingeschlafen ist. Lynn macht einen Schritt auf Denny zu. Er hat ihr bewiesen, dass sie sich auf ihn verlassen kann. Also wird sie das fortan auch tun.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 13.04.2022: Folge 2674

Milla ist immer noch schockiert, weil Dragqueen Sue vor dem Matrix angegriffen wurde. Sie will das nicht einfach so hinnehmen und den Täter zumindest dazu bewegen, dass er Reue zeigt. Doch er bleibt uneinsichtig. Milla und Mike statten das Matrix wegen des Vorfalls mit Kameras aus. Sue zeigt ihren Peiniger nach anfänglichem Zögern doch noch an und hat damit Erfolg. Die Dragqueen ist dankbar, weil Milla sie dazu motiviert hat, und will ihren Auftritt nun doch durchziehen. Milla ist happy, weil die Gerechtigkeit gesiegt hat. Am Abend startet im Matrix eine fette Show – ganz im Zeichen der Diversität.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 14.04.2022: 2675

Connor ist irritiert, als er am Morgen mitbekommt, dass Toni ein hartes Workout absolviert. Als er zudem eine Waage bei ihr findet, schrillen endgültig die Alarmglocken bei ihm. Er sorgt sich, dass Toni aufgrund der Kritik an ihrer Figur nun in übertriebenem Maße abnehmen will. Doch während sich Connor von Milla beruhigen lässt, gibt Toni vor Jenna unumwunden zu, dass sie in der Tat ehrgeizige Abnehmpläne hat. Connor überrascht sie mit gesundem, kalorienarmem Essen. Doch Toni rechnet nach und stellt schockiert fest, dass sie trotzdem zu viel gegessen hat. Sie geht mit knurrendem Magen ins Bett, lügt aber Connor an und sagt ihm, dass sie satt ist. Er vertraut Toni und gibt sich damit zufrieden.

Aktuelle Folge BTN verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

