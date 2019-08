New York

Die Geschichte über den zum Drogenboss mutierenden Chemielehrer Walter White begeisterte weltweit Millionen Fans: Nun kündigte der Streaminganbieter Netflix einen Fortsetzungsfilm der Erfolgsserie " Breaking Bad" an. Entsprechende Gerüchte hatte er bereits länger gegeben.

Wie Netflix am Wochenende mitteilte, werde der Film mit dem Titel "El Camino: Ein ' Breaking Bad'-Film" (Original: "El Camino: A Breaking Bad Movie") im Oktober in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Er wird sich dabei offensichtlich um das Schicksal von Whites Partner Jesse Pinkman ( Aaron Paul) drehen. In einem einmütigen Trailer ist zu sehen, wie Polizisten einen Zeugen über den Aufenthaltsort des beim Serienfinale geflüchteten Pinkman ausfragen.

What happened to Jesse Pinkman?



El Camino: A Breaking Bad Movie



October 11 pic.twitter.com/PuoWBgfDJ0 — Netflix US (@netflix) August 24, 2019

Während seiner Laufzeit zwischen 2008 und 2013 räumte " Breaking Bad" eine Vielzahl von Preisen ab. Die Serie und ihre eindrücklich entwickelten Charaktere waren so beliebt, dass aus ihr auch der Ableger " Better Call Saul" entstand, eine Serie über den windigen Anwalt aus " Breaking Bad".

