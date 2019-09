München

Klaas Heufer-Umlauf ist ein vielbeschäftigter Mann: Er wettet mit seinem Kumpel Joko Winterscheidt um die Welt und gegen ProSieben. Er kann angeblich Einrad fahren und hat eine eigene Band namens "Gloria". Jetzt ist er nicht nur Hauptdarsteller in einer neuen Serie, sondern auch noch Produzent.

Die Show "Check-Check" startet ab 21. Oktober beim neuen Streamingdienst von ProSieben, Joyn, wie das Unternehmen mitteilt. Darin spielt Heufer-Umlauf den Security-Mitarbeiter Jan, der sich an einem eher mäßig frequentierten Flughafen mitten in der Pampa mit Kaninchplagen, chinesischen Investoren und schrulligen Kollegen herumschlagen muss. Außerdem muss Jan sein Leben komplett neu organisieren, als sein Vater ( Uwe Preuss) dement wird. Während Klaas Heufer-Umlauf vor der Kamera also als Jan überlegen muss, ob er in der langweiligen Kleinstadt bleibt, um des Vaters und der Liebe Willen, muss er sich sofort danach hinter der Kamera überlegen, wie die Serie funktioniert.

Klaas Heufer-Umlauf : "Ich hoffe, dass eine der beiden Rollen glaubhaft war"

"Für mich war das sehr belastend", wird Heufer-Umlauf in der Mitteilung zitiert. "Ich musste permanent zwei Rollen spielen. Wenn die Kamera lief, musste ich so tun als sei ich Jan Rothe und wenn sie aus war, musste ich so tun als sei ich ein erfahrener Serien-Produzent. Ich hoffe, dass ich wenigstens eine dieser beiden Rollen glaubhaft umsetzen konnte."

Der Ton der zehnteiligen Serie: Humor gepaart mit Melancholie. 2020 soll "Check-Check" dann nach dem Start beim Streamingdienst auch bei ProSieben im linearen TV zu sehen sein.

RND/goe