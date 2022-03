„Der Bachelor“: Diese Dame bekommt die letzte Rose

Zum Schluss machte RTL es noch einmal richtig spannend: Nach den letzten beiden Einzeldates mit Anna Rossow (33) aus Hamburg und Jana Maria Herz (29) aus Marbella musste „Bachelor“ Dominik Stuckmann (30, Frankfurt) sich für eine Dame entscheiden. In seinen Ansprachen bei der letzten Nacht der Rosen fasste er noch einmal die emotionale Reise mit den beiden Finalistinnen zusammen – und entschied sich schließlich für Anna.

„Bachelor“ Dominik: „Die perfekte Mischung“

„Ich habe immer gedacht, ‚gleich und gleich‘ ist das Geheimrezept. Aber ich habe gemerkt, dass wir in vielen Punkten unterschiedlich sind, aber es auch ganz viele Punkte gibt, wo wir uns ziemlich gleich sind. Und genau diese perfekte Mischung ist, glaube ich, das, was eine glückliche Beziehung ausmacht“, sagte er zu seiner Auserwählten, die danach die letzte Rose entgegen nahm.

Der „Bachelor“ Dominik hat sich für Anna entschieden. Quelle: RTL

Jana Maria: „Fühle mich schon ein bisschen verarscht“

Jana Maria schien dagegen überrascht von Dominiks Entscheidung zu sein und strahlte den „Bachelor“ auch nach der Abfuhr noch an. „Du stehst hier und grinst, okay“, sagte er etwas irritiert zu ihr, nachdem er sie abblitzen ließ. Er brachte sie zum Auto, Jana Maria bedankte sich noch einmal für die gemeinsame Zeit. Erst als Dominik die Tür des Fahrzeugs schloss, entglitten ihr allmählich die Gesichtszüge. „Ich fühle mich schon ein bisschen verarscht. Ich meine, ich hatte Gefühle für ihn“, erklärte sie ihre emotionale Lage. Vor allem hatte ihr der Bachelor noch im letzten Date offenbart, dass er sich ihn sie „verknallt“ habe.

„Bachelor“ Dominik schickte Jana Maria im Finale alleine nach Hause. Quelle: RTL

Sind Anna und Dominik noch ein Paar?

Die große Frage, ob Anna und Dominik noch ein Paar sind, stellte anschließend Moderatorin Frauke Ludowig bei dem traditionellen Talk nach dem Finale. „Ich glaube, da sagen Taten tatsächlich mehr als Tausend Worte“, sagte Anna und küsste Dominik. Doch das Paar ist nicht nur glücklich, die beiden ziehen jetzt auch in eine gemeinsame Wohnung in Frankfurt. „Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn wir beide uns einfach draußen sehen lassen und einfach mal normal essen gehen können. Ich genieße jede Minute mit ihr, sie ist die perfekte Frau für mich“, sagte Dominik.

Jana Maria erklärte rückblickend, dass es für sie alles gar nicht so schlimm gewesen sei. „Ich war ein bisschen enttäuscht, aber nicht mal traurig. Ich verliebe mich sehr schnell, aber ich entverliebe mich auch sehr schnell wieder“, sagte sie der verdutzten Frauke Ludowig. Nach drei, vier Tagen sei alles wieder „okay“ gewesen.

Das Finale der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ läuft am Mittwoch, 30. März (20.15 Uhr), bei RTL. Eine Woche vorher ist die letzte Folge bereits bei RTL+ abrufbar.

