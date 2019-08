Manchmal wünscht sich der geneigte Fernsehzuschauer ja einen Red-Button, einen Knopf, mit dem man bei einer Fernseh-Sendung intervenieren kann. Am Mittwoch wäre so ein Red-Button gut gewesen, denn Bachelorette Gerda Lewis hat es tatsächlich gewagt und Harald Kremer rausgeworfen! Harald, der uns nun vier Wochen lang damit amüsiert hat, dass er mehr Interesse am Alkohol als an der Bachelorette hatte, der immer sofort zum Bier griff und gerne mal auf sein Zimmer torkelte.

Wie kann sie es wagen? Harald, unser allerliebster Harald. Er wird fehlen.

Goodbye Harald. Möge der Martini Fiero mit dir sein...mit Tonic #bachelorette2019 #Bachelorette — F (@Haunttheheart) August 7, 2019

Harald wurde zu teuer für die Produktion #Bachelorette — FrolleinBrausefrosch (@FrlBrausefrosch) August 7, 2019

Harald bitte als nächsten Bachelor #Bachelorette — Yara (@YaraRM6) August 7, 2019

Sie hatte Angst, dass sie bei Harald nur die Nummer zwei ist. Nummer eins ist bei ihm der Alkohol. #Bachelorette pic.twitter.com/DiAmOaiWup — Neumerich (@Neumerich) August 7, 2019

Natürlich hat Harald auch in der vierten Folge wieder ordentlich einen weggekippt. Bei einem Männerabend in der Männervilla in Griechenland floss wie immer einiges an Alkohol und Harald bediente sich großzügig. Er begann zu lallen und torkeln – und dann gab es Stunk mit Luca Gottzmann. Der versteht nämlich – als einziger, wie Harald betont – den Humor des Euskircheners nicht. Die beiden rangeln – und Harald landet im Pool.

Und gleich ziehen sich Harald und Luca an den Haaren und bewerfen sich mit Wattebäuschen #Bachelorette — Enna (@meinLotterleben) August 7, 2019

Luca spielt sich auf und Harald ist einfach nur Harald. Ich liebe es. #Bachelorette pic.twitter.com/bqyACqkuuA — Viktoria Targaryen (@vikkywunderland) August 7, 2019

Danach sitzen die beiden im Sprechzimmer nebeneinander und Harald hat so richtig die Nase voll von seinem Widersacher: „ Luca, du bist ein kleiner Schwanz“, fängt Harald an. Und als Luca ihn auffordert, ihm künftig einfach aus dem Weg zu gehen, antwortete Harald selbstbewusst: „Das mach ich. Ich habe nämlich grundsätzlich nichts mit hässlichen Menschen zu tun. Und du bist ein richtig hässliches Schwein."

Aus dem Weg gehen werden sich die beiden aber künftig eh – die Bachelorette hat nämlich auf beide keine Lust mehr.

Dafür aber auf einen anderen: Keno Rüst. Der hat nämlich den ersten Kuss bekommen – nachdem Gerda vergangene Woche noch einen Korb von Polizist Tim bekam. Gerda ging in die Offensive, schmuste, kuschelte – und holte sich ihren Kuss dann einfach ab. Der Auserwählte, der so gut küssen kann, dass er direkt mit einer Rose ausgestattet wurde, ist jetzt aber doch recht stolz: „Denkt an mich, wenn ihr sie küsst“, ereifert er sich in der Testosteron-Villa.

Wenn du denkst, dass du der erste Typ bist, den die #Bachelorette küsst, dir aber ein " Keno" zuvor kam. pic.twitter.com/p3NbvlTFqA — Jen (@kapuzenjen) August 7, 2019

Knutscht sie keno jetzt etwa draußen und am helligten Tag?

Wir sind hier doch nicht bei #ParadiseHotel #Bachelorette — Jenno (@Anck_Su_Namun25) August 7, 2019

Was macht eigentlich Super-Proll-und-Dauer-Aggressator Oggy Batar? Der fiel in den vergangenen Folgen ja eher damit auf, dass er sich entweder selbst schön fand oder die anderen verprügeln wollte. Nun, daran hat sich nichts verändert. Er möchte gerne Ohrfeigen verteilen. An alle. Warum genau, ist nicht so klar. Aber man kann es ihm ja auch nicht verdenken.

Wenn Oggy von seiner Vergangheit erzählt:

Als Kind habe ich mit der Grammatik Verstecken gespielt und sie bis heute nicht gefunden. #Bachelorette — Не твоя вина (@temnikovaa777) August 7, 2019

Und dann war da noch die Sache mit seinem Bart. Beim Date offenbarte Gerda, dass sie Bart doof findet – was übrigens schon deshalb doof fürs Konzept ist, weil Gesichtsbewuchs bei Bachelorette-Teilnehmern grundsätzlich überdurchschnittlich hoch ist. Also griff Oggy zur Schere und schnitt ein paar Zentimeter ab.

Ob Oggy bei seinem Umstyling wohl auch so weint wie die Gntm Girls? #Bachelorette — Jasmin (@nicestJasmin) August 7, 2019

Einmal so viel Selbstbewusstsein haben wie Oggy. #Bachelorette — jara ◡̈ (@salzundtequila) August 7, 2019

Einen großen Unterschied sah der geplagte Zuschauer zwar nicht, aber Gerda findet, dass Oggy jetzt hübscher ist, und der findet, da er vorher ja schon unglaublich schön war, dass er dann jetzt wohl Mr. Perfect sei. Ja. Kann man so sehen. Oder auch nicht. Aber Oggy darf bleiben und damit hat sich sein Tränen- und Rumbrüll-Drama ob des Haarverlustes doch auch irgendwie gelohnt.

Wobei, es könnte auch an seinem Gesang liegen. Andreas und Oggy, die Bromance der diesjährigen Staffel, boten der Bachelorette nämlich ein Liebeslied dar.

Und auf Platz der peinlichsten Paarungsituale der Tierwelt diese Woche : Oggy und Andreas.#bachelorette — Enrico Escoblah (@RanEnrico) August 7, 2019

Keine 5 Minuten läuft das und Oggy und Andreas machen sich zu Volldeppen. #bachelorette — Nicole #FF5 (@xeinfachniickyx) August 7, 2019

#Bachelorette



Wenn ich dran denke dass ich oggy und xy singen gehört hab, hab ich auch Tränen in den Augen.

Das. War. Schrecklich. — Stabheuschrecke (@Stabheuschreck1) August 7, 2019

Und sonst so? Waren da plötzlich zwei neue Typen, die gefühlt noch keine Minute Sendezeit hatten: Florian, mit dem Gerda Fallschirm sprang. Und Marco, dessen Geschwister ziemlich lustige Vornamen in Wollnyscher und Ochsenknechtscher Manier haben, berichtet von seiner schwierigen Kindheit mit Missbrauch und dem Selbstmord seines Stiefvaters und bringt Gerda damit zum Weinen. Rosen gab es für beide.

Marco erzählt von Kindesmissbrauch und Selbstmord und Gerda vergleicht es damit,pass sie als Kind aus nem anderen Land hergezogen ist -Nein. Einfach nur nein. #Bachelorette pic.twitter.com/yCE5ya1V5y — TTT (@trashtvtalk0815) August 7, 2019

Marco, du bist bei DSDS besser aufgehoben. Da kommen die Schocksalstories... #Bachelorette — Karlina del sol (@sauswest81) August 7, 2019

#Bachelorette



War Florian seit der ersten Folge dabei? Voll der undercover Typ — Michael (@derBesteTypever) August 7, 2019

#Bachelorette



Florian springt nach eigener Aussage aus 14.000km Höhe Fallschirm.



Da erblasst selbst Jochen Schweizer vor Neid! — unalternativ (@unalternativ) August 7, 2019

