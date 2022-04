Essen

Ein „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner als Jesus, Thomas Gottschalk als Erzähler und ein großes Lichtkreuz: Mit großem Aufwand inszeniert RTL am Mittwoch (20.15 Uhr) in der Essener Innenstadt das Sterben und die Auferstehung Christi. Die Osterproduktion trägt den Titel „Die Passion“ und wird zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt. RTL bezeichnet das Projekt als „Musik-Live-Event“.

Worum geht es in der Passionsgeschichte?

Die Passionsgeschichte ist die Leidensgeschichte von Jesus Christus. Sie erzählt von den letzten Tagen seines Lebens, dem Einzug nach Jerusalem, dem Abendmahl, dem Verrat, der Kreuzigung und der Auferstehung. Es ist die Ostergeschichte. Mit dem Osterfest – dem wichtigsten Fest des Christentums – feiern die Christen jedes Jahr Jesus‘ Auferstehung. Zu Ostern gehört die Karwoche, die am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, anfängt.

Wie wird RTL die Geschichte inszenieren?

„Die Passion“ ist eine moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus – zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert mithilfe bekannter Popsongs.

Wann und wo wird „Die Passion“ ausgestrahlt?

Das Live-Event „Die Passion“ wird am 13. April ab 20.15 Uhr live bei RTL ausgestrahlt. RTL+ überträgt das Event im Livestream.

Wer ist in „Die Passion“ zu sehen?

In der Hauptrolle als Jesus ist Alexander Klaws zu sehen, der 2003 die erste Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) gewann und Musicalerfahrung mitbringt. Als Erzähler fungiert Moderator Thomas Gottschalk. Mutter Maria wird von Sängerin Ella Endlich („Küss mich, halt mich, lieb mich“) verkörpert, als Petrus ist Sänger Laith Al-Deen („Bilder von dir“) zu sehen. Die Rolle des Judas, der Jesus an die Machthaber verrät, übernimmt Schauspieler Mark Keller („Der Bergdoktor“). Auch Schauspieler Martin Semmelrogge wird zu sehen sein – er schlüpft in die Rolle des Barabbas.

Weitere Gastauftritte wird es unter anderem von Ex-Bundesliga-Manager Reiner Calmund, Gastronom Nelson Müller und Schauspielerin Katy Karrenbauer geben. RTL-Moderatorin Annett Möller wird eine Reporterin spielen.

In die Rollen weiterer Apostel schlüpfen außerdem Samuel Koch, Sarah Elena Timpe, Gil Ofarim, Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Sila Sahin, Thomas Enns, Prince Damien, Mareile Höppner und Nicolas Puschmann. Live werden die meisten dieser Darsteller aber nicht zu sehen sein. Ihre Auftritte werden in Einspielfilmen gezeigt, welche bereits vor zwei Jahren gedreht wurden.

Wird Gil Ofarim trotz der Anklage gegen ihn zu sehen sein?

Ist er dabei oder nicht? Nach der Anklage gegen Gil Ofarim wurde in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien diskutiert, ob der Musiker weiterhin an der Live-Inszenierung teilnehmen darf. Trotz der Anklage wegen Verleumdungsvorwürfen hält RTL am Engagement fest. Wie der Sender mitteilt, gilt bis zu einer Verurteilung für Gil Ofarim die Unschuldsvermutung. Deshalb bleibt der 39-Jährige Teil von „Die Passion“.

Zahlen und Fakten: Wie groß ist das TV-Event?

„Die Passion“ ist ein TV-Event, das nicht nur mit einem breiten Staraufgebot glänzt. Auch weitere Zahlen können sich sehen lassen, wie „Radio Essen“ zusammenfasst: Auf dem Essener Burgplatz wird eine 350 Quadratmeter große Bühne aufgebaut. Insgesamt kommen 75 Tonnen Technik zum Einsatz, ebenso wie 860 Scheinwerfer, 65 Kilometer verlegte Kabel sowie ein 250 Kilo schweres und sechs Meter langes Leuchtkreuz für die Prozession. Rund 350 Crewmitglieder sind für die Produktion tätig. Außerdem sollen knapp 5000 Menschen als Zuschauer auf dem Burgplatz zu sehen sein.

Werden die Darsteller in Kostümen auftreten?

„Die Inszenierung ist sehr modern. Wir sehen als Jünger so aus, wie die Menschen heute aussehen“, erklärte Schauspieler Mark Keller der Deutschen Presse-Agentur. „Es sind elf Freunde, die durch die Stadt laufen. Das ist kein Kostümfilm. Das spielt in der heutigen Zeit.“

Warum werden die Figuren wie Jesus nicht zu religiös, sondern als normale Menschen dargestellt?

„Die Passion“ möchte möglichst viele Menschen erreichen – ganz unabhängig von Konventionen und Glaubensrichtungen. Das bestätigte auch Jesus-Darsteller Alexander Klaws in einem Interview, „weil sich dadurch einfach mehrere Leute damit identifizieren können oder auch nicht. Es wäre intolerant zu sagen: ‚So, ihr müsst jetzt alle Christen sein!‘ Es ist einfach wichtig, dass man die Geschichte versteht ohne wertende Hintergedanken – vor allem in dieser Zeit.“

Wo findet die Inszenierung statt?

Schauplatz der Live-Inszenierung ist die Essener Innenstadt. Die Hauptbühne steht direkt vor dem Essener Dom. RTL rechnet mit rund 4900 Zuschauern auf dem Platz. Eine Menschengruppe soll auch mit einem großen Lichtkreuz durch die Stadt ziehen.

Mit welchen Einschränkungen müssen Anwohner rechnen?

In Essen startet parallel zur Live-Inszenierung auf dem Burgplatz eine Prozession. Wie „Radio Essen“ berichtet, tragen dabei 100 Freiwillige abwechselnd ein 250 Kilo schweres Leuchtkreuz. Start ist der Rüttenscheider Markt, der schon den ganzen Mittwoch gesperrt ist. Von da aus zieht die Prozession über die Rüttenscheider Straße und die Huyssenallee an der Philharmonie vorbei, am Hauptbahnhof entlang über den Willy-Brandt-Platz bis zum Burgplatz. Ein Ende der Prozession wird gegen 22 Uhr erwartet. Die Straßen sind für die Prozession kurzzeitig gesperrt.

Gibt es ein Vorbild für die Inszenierung?

„Die Passion“ richtet sich nach niederländischem Vorbild. Dort sind Passionsspiele schon seit Jahren sehr beliebt. In Deutschland war die Inszenierung ursprünglich bereits für 2020 geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden.

RND/liz mit dpa