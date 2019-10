Alle Jahre wieder sorgt der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bei Fans für die perfekte Weihnachtsstimmung. Für viele gehört der Film fest zum Weihnachtsfest dazu. Nun sind die Sendetermine für die diesjährigen Weihnachtstage veröffentlicht worden. Der MDR postete alle Termine auf Facebook.

Mit kuscheliger Weihnachtsdecke, Plätzchen und warmer Milch können es sich Fans des Kultmärchens an den Weihnachtstagen vor dem Fernseher gemütlich machen und sich den passenden Termin raussuchen.

Die Sendetermine in der Übersicht

Dienstag, 24. Dezember 2019, Heiligabend:

17.10 Uhr: ARD

18.50 Uhr: ONE

20.15 Uhr: RBB

20.15 Uhr: WDR

22.00 Uhr: SWR

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 1. Weihnachtstag:

10.25 Uhr: ARD

14.50 Uhr: NDR

16.05 Uhr: WDR

17.05 Uhr: ONE

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 2. Weihnachtstag:

14.30 Uhr: RBB

16.00 Uhr: MDR

Sonntag, 29. Dezember 2019:

12.00 Uhr: KIKA

Montag, 6. Januar 2020, Heilige drei Könige:

8.00 Uhr: BR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist eine deutsch-tschechische Co-Produktion.

Der Film entstand 1973 als deutsch-tschechische Co-Produktion. Im März 1974 kam der Film dann in die Kinos der DDR. Zu Weihnachten wurde der Film dann auch in den westdeutschen Kinos gezeigt. Im darauffolgenden Jahr lief das Weihnachtsmärchen zum ersten mal im Fernsehen. Seither läuft das Märchen in zahlreichen Ländern zur Weihnachtszeit.

Der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" beruht auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová und dem Märchen "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm. Aschenbrödel erobert nach einem Katz-und-Maus-Spiel das Herz des Prinzen.