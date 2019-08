Köln

Die Comedy-Spielshow "Für immer Kult" mit Moderator Guido Cantz startet nach der Premiere im vergangenen Sommer in ihre zweite Runde. Vom 23. August an begeben sich zwei prominent besetzte Rateteams immer freitags (21 Uhr) im WDR-Fernsehen auf nostalgisch-unterhaltsame Zeitreisen in die 1970er, 80er und 90er Jahre, wie der WDR am Mittwoch mitteilte.

Sonja Zietlow und Oli P. sind in der ersten "Für immer Kult"-Runde dran

In Schnellraterunden und bei Spielen müssen die Promis Fragen etwa zu TV-Serien, Musik, Sport oder Essen aus den vergangenen Jahrzehnten beantworten. Die beiden Teamcaptains, WDR-Moderatorin Sabine Heinrich und Comedian Ingolf Lück, erhalten jeweils einen Partner zur Unterstützung. In der ersten Folge sind Moderatorin Sonja Zietlow und Sänger Oli P. dabei. Insgesamt sind sechs Shows geplant.

dpa/RND