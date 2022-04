Köln

„Ich seh’ in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten …“ – auf die Titelmelodie der Erfolgs-Soap „GZSZ“ folgen 25 Minuten voller Gefühle und Intrigen, voller Konflikte und Drama. Als eine der erfolgreichsten Daily Soaps im deutschen Fernsehen ist die Serie aus dem Vorabendprogramm nicht mehr wegzudenken. Eine neue Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags von 19.40 bis 20.15 Uhr auf RTL.

„GZSZ“ am Freitag, 15.04.2022: Folge 7492

Durch Yvonne ermutigt, lässt Laura den Gedanken zu, dass doch mehr zwischen ihr und John laufen könnte. Nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch zieht es Laura wieder zu John. Es dauert nicht lange, da erliegen sie ihrer körperlichen Anziehungskraft.

Tonis Kriminalarbeit in ihrem Schlafzimmer wirkt sich nicht gerade libidofördernd aus. Um Toni zu verdeutlichen, wie sich das anfühlt, verlegt Erik seine Küchenarbeit ebenfalls in ihr Zimmer.

Laura (Chryssanthi Kavazi, r.) und John (Felix von Jascheroff) werden ausgerechnet von Emily (Anne Menden) erwischt. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

„GZSZ“ am Montag, 18.04.2022: Keine Folge

Am Ostermontag fällt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aus. Folge 7493 läuft am Dienstag, 19.04.2022, zur regulären Sendezeit.

„GZSZ“ am Dienstag, 19.04.2022: Folge 7493

Überfordert entzieht sich Toni der unerwarteten Begegnung. Sie entscheidet sich, das Treffen für sich zu behalten. Trotzdem lässt sie die Frage nicht los, wie es so weit kommen konnte.

Katrin macht Gerner Druck, endlich eine Lösung zu finden. Aber bisher ist Gerner noch kein Druckmittel eingefallen, um den steinreichen Investor Bajan Linostrami ruhig zu stellen, der sich an dem Juristen rächen will

Um die gute Laune an Ostern nicht zu stören, verschweigt Toni (Olivia Marei, M.) Nina (Maria Wedig) und Luis (Marc Weinmann) eine wichtige Nachricht. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

„GZSZ“ am Mittwoch, 20.04.2022: Folge 7494

Nicht nur Gerner fragt sich, wie es soweit kommen konnte, auch Yvonne spürt, dass etwas nicht stimmt. Sie appelliert an Gerner, nichts Illegales zu unternehmen. Gerner wird bewusst, dass er einen anderen Weg finden muss.

Miriam feiert mit ihrer Clique eine Hausparty. So sehr sie sich bemüht, ihre immer wieder aufsteigende Unsicherheit zu unterdrücken, so wenig kann sie sich gegen das Gefühl erwehren, dass Luis mehr mit Moritz flirtet als mit ihr.

Gerner (Wolfgang Bahro, r.) macht Linostrami (Matthias Unger) ein verzweifeltes Angebot. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

„GZSZ“ am Donnerstag, 21.04.2022: Folge 7495

Während Luis seinen Frust an Moritz auslässt, läuft Miriam ausgerechnet ihrem Vater in die Arme, doch dessen Reaktion ist kein Trost für sie. Einsam beschließt sie, Berlin zu verlassen ... Michi will sich den Schuh nicht anziehen und lässt Maren mit ihren ungerechten Vorwürfen stehen, woraufhin sie trotzig ohne ihn ins Kino geht. Derweil erweist sich Michi mal wieder als echter Alltagsheld und Maren merkt, dass eine Entschuldigung fällig ist.

Luis (Marc Weinmann, r.) macht sich Vorwürfe und gibt Moritz (Lennart Borchert) eine Mitschuld, weil Miriam die Verbindung zu ihm abgebrochen hat. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

„GZSZ“ online schauen im Stream

Über den RTL-eigenen Streamingdienst TV Now sind aktuelle „GZSZ“-Folgen nicht nur live, sondern bis zu einer Woche nach der Ausstrahlung online gratis abrufbar – auf ältere Folgen können Sie über einen Plus-Account kostenpflichtig zugreifen. Das Abo gibt es einen Monat lang gratis zur Probe. Danach kostet es pro Monat 2,99 Euro und ist auch monatlich kündbar. Abonnenten können neue Folgen von „GZSZ“ bis zu 72 Stunden vor der Ausstrahlung online streamen.

„GZSZ“: Droht der Ausstieg von Jo Gerner?

Eine Frage beschäftigt „GZSZ“-Fans seit Jahren: Droht der Ausstieg von Jo Gerner? Wolfgang Bahro, der die Figur des Jo Gerner spielt, gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Serie. Als Charakter der ersten Stunde zählt der intrigante Geschäftsmann und Rechtsanwalt zu den markantesten Figuren der Serie. Seit die Figur 1993 in die Serie eingeführt wurde, hatte sie mehrere Beziehungen und Affären und trat bereits ganze dreimal vor den Traualtar.

Immer wieder fragen sich Fans, wie lange Jo Gerner noch bei „GZSZ“ bleiben wird. In einer Folge wurde Jo lebendig begraben – der mögliche Tod Jo Gerners sorgte für Aufruhr unter den „GZSZ“-Fans. Stirbt Jo Gerner in der Serie? Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch ist der Serientod nicht für Jo Gerner vorgesehen. Der Ausstieg einer der zugleich beliebtesten und meist gehassten Figuren ist aktuell nicht geplant. Egal, wie es bei „GZSZ“ weitergeht, Jo Gerner bleibt vorerst an Bord.

Erfolgsgeschichte der deutschen Daily Soap

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist bekannt dafür, typische Themen, mit denen Jugendliche und junge Erwachsene im Alltag konfrontiert sind, aufzugreifen. Die Serie spielt in Berlin und dreht sich um das Leben des Gerner-Clans sowie der Familien Flemming, Moreno, Bachmann, Seefeld und Lehmann. „GZSZ“ gilt als erfolgreichste deutsche Sendung ihres Genres, 2010 wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Sendung“ ausgezeichnet. Was vielleicht gar nicht jedem Fan bewusst ist: Die Serie, die täglich ein Millionenpublikum begeistert, war zumindest in den ersten 230 Folgen eine Adaption der Seifenoper „The Restless Years“, die von 1977 bis 1981 in Australien ausgestrahlt wurde. Erst ab Folge 231 wurden eigens auf das deutsche TV-Publikum ausgerichtet Drehbücher verfasst.

Ein Konzept, das aufzugehen scheint, denn auch in den Niederlanden läuft seit 1990 die Daily Soap „Goede tijden, slechte tijden“, die ebenfalls nach dem australischen Vorbild umgesetzt wurde. Und auch in Frankreich und Belgien wird mittlerweile „GZSZ“ geschaut: Seit Juli 2018 wird die deutsche Serie dort unter dem Namen „Au Rhythme de la Vie“ (zu Deutsch: Im Rhythmus des Lebens) gezeigt. Allerdings hat man sich dort entschieden, nicht bei Folge eins zu starten und die vergangenen 26 Jahre aufzuholen, sondern ist direkt bei Folge 6063 eingestiegen.

In unregelmäßigen Abständen strahlt RTL Specials von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aus. Zum 25-jährigen Jubiläum im Mai 2017 beispielsweise wurde eine anderthalbstündige Spezialfolge gezeigt, im Sommer 2018 gab es eine Mallorca-Folge in Spielfilmlänge.

Besetzung & Schauspieler: Stars aus dem Cast von „GZSZ“

Nicht nur die Serie selbst ist ein Exportschlager mit unvergleichlicher Erfolgsgeschichte. Für viele mittlerweile bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen war „GZSZ“ nicht nur die erste Karrierestation, sondern vor allem ein Karrieresprungbrett. Oliver Petszokat, Jeanette Biedermann, Rhea Harder, Yvonne Catterfeld und viele weitere ehemalige Castmitglieder waren vor ihrem Auftritt in „GZSZ“ weitgehend unbekannt. Eine Chance für junge Schauspieltalente ohne viel Erfahrung.

Auch einige Musiker nutzen die Serie, um ihre Bekanntheit zu erhöhen – die Bands Caught in the Act und Just Friends beispielsweise. Zusätzlich gab und gibt es in der Serie immer wieder Gastauftritte bekannter Musiker und Prominenter. Der Gastauftritt von Gerhard Schröder, damals niedersächsischer Ministerpräsident, sorgte sogar für die Rekordquote von 6,73 Millionen Zuschauern.

