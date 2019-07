Los Angeles

Der Fantasy-Epos „ Herr der Ringe“, dessen Kino-Adaption ab 2001 nicht nur zahlreiche Oscars einheimste, sondern auch ganz neue Kino-Standards gesetzt hat, hat als Serie ein neues Zuhause bei Amazon Prime gefunden. Nachdem Anfang Juli bereits erste Details für das Milliardenprojekt gefunden wurde, berichtet der Branchenblog „Variety“ jetzt auch zum ersten Mal über neue Casts.

So soll die Schauspielerin Markella Kavenagh eine Rolle übernehmen. Sie soll – allerdings ist der Bericht noch unbestätigt – einen Charakter namens Tyra spielen. Kavenagh ist international bisher eher weniger in Erscheinung getreten – sie war in der BBC-Produktion „The Cry“ zu sehen und in der australischen Serie „Romper Stomper“.

Handlung der „ Herr der Ringe “-Serie noch unklar

Die Handlung der Serie weit vor der Geschichte der drei „ Herr der Ringe“-Bücher spielen. Autor J. R. R. Tolkien hat die Geschichte von Mittelerde detailliert in seinem Legendenbuch „Simarillon“ beschrieben. Nur eine Karte von Mittelerde wurde über das offizielle Twitter-Account der Serie geteilt – mit Zitaten aus der Inschrift des einen Rings.

Außerdem mit dem Hinweis: „Willkommen im zweiten Zeitalter.“ Diese Epoche bei „ Herr der Ringe“ beschreibt eine Zeitspanne von etwa 3500 Jahren. Dort wurde der Ring geschmiedet, Sauron startete seinen Krieg und Numinor wurde zu einer Insel.

Von RND/goe