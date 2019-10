Samstagabend feierte Schlagerstar Florian Silbereisen im MDR bei der großen Jubiläumsshow "Feste der Volksmusik" mit Schlagerstars wie Jürgen Drews und Stefan Mross. Mit dabei war auch Fan Jana L., jubelte im pinkfarbenen T-Shirt ihren Stars aus der ersten Reihe zu. Doch zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung war sie bereits tot: Jana L. war das erste Opfer des Halle-Attentäters.

Der Stephan B. erschoss die 40-Jährige am 9. Oktober vor der Synagoge, in der er ein Massaker geplant hatte. Jana L. war ein Zufallsopfer, lief zufällig an der Synagoge vorbei. Zwei Tage zuvor war sie noch Gast in der MDR-Show. Denn: Die Show am Samstagabend wurde nicht live übertragen, sondern im Vorfeld aufgezeichnet. Jana L. war mit Freunden zu ihren Stars in die Media City in Leipzig gereist. In der Sendung "25 Jahre Feste Shows - Das große Wiedersehen" wird sie immer wieder eingeblendet.

Florian Silbereisen möchte bewusst an toten Schlagerfan erinnern

Florian Silbereisen kannte Schlagerfan Jana L. Zur "Bild" sagte der Moderator, es sei ihm wichtig gewesen, dass Jana auf gar keinen Fall aus der Sendung geschnitten und so getan werde, als wäre sie nie da gewesen. "Wir möchten nicht, dass Jana und das, was passiert ist, vergessen wird!" In einer "Adventsfest"-Show wolle Silbereisen noch einmal an den treuen Schlagerfan erinnern.

Wir sind zutiefst betroffen. Der Amoklauf in Halle hat uns unseren treusten Fan aus Halle genommen... Lebensfreude,... Gepostet von Stefan Mross am Donnerstag, 10. Oktober 2019

Auch den Schlagergrößen Ella Endlich, Stefan Mross oder Andrea Berg war die Autogrammjägerin bekannt. Sie drückten nach dem Attentat ihr Beileid in sozialen Netzwerken aus und bedankten sich bei der Schlager-Liebhaberin für ihre jahrelange Unterstützung.

RND/mat