Wollte nur mal sagen das ich stolz auf mich bin... . . . Wenn man mal zurück denkt fühlt man sich schlecht wie man es zulassen konnte so einen Körper gehabt zu haben. . . . Dank der Hilfe von @carstens_competition_citchen und vieler anderer die mir auf meinem Weg Ihre Hilfe angeboten haben, habe ich es geschafft mein Leben zu verändern. . . . Dieser Sport ist nicht einfach nur Sport es ist eine Lebenseinstellung und es beginnt im Kopf. . . Wünsche euch einen schönen Abend .