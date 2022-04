Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Freitag, 22.04.2022: Folge 2348

Marc geht wegen des anstehenden Treffens mit Nina angespannt zur Arbeit. Ava merkt das und legt ihm ans Herz, sich für den Tag lieber freizunehmen. Doch Marc will seinen Job professionell durchziehen und nicht wegen seiner privaten Probleme fehlen. Es belastet ihn allerdings extrem, dass Nina Linus heute schon holen will. Marc nimmt sich vor, bei dem Gespräch alles zu geben, um sich mit Nina so zu einigen, dass sie alle glücklich werden und er seinen Sohn so oft sehen kann, wie er will. Doch ein Notfall führt dazu, dass das Gespräch mit Nina womöglich gar nicht stattfindet. Der pflichtbewusste Marc kann es jedenfalls nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, den Einsatzort vorzeitig zu verlassen.

„Köln 50667″ am Montag, 25.04.2022: Folge 2349

Lea bleibt ihrer Linie treu: Sie braucht niemanden! Selbst Pacos Bitte, zur Vernunft zu kommen und sich mit ihm auszusprechen, bringt sie nicht von diesem Weg ab. Erst die abfälligen Kommentare ihres Nachfolgers im Vanity und ihre Geldsorgen im Hotel lassen Lea einen kurzen Blick in die Realität werfen. Ihr wird klar, dass sie sich ohne Kohle und fremde Hilfe nicht aus dem Sumpf ziehen kann, in dem sie gerade steckt. Allerdings fällt ihr erst einmal nichts Besseres ein, als einen Kummer-Stopp an der Hotelbar einzulegen. Das Ganze endet im Supergau.

„Köln 50667″ am Dienstag, 26.04.2022: Folge 2350

Jans Tag könnte nicht schlechter beginnen. Zuerst kommt er durch einen Hosen-Stuhl-Unfall viel zu spät zur Arbeit. Und dann versaut er auch noch Carlos Pick-up mit einer Fuhre Catering-Food. Ein absoluter Albtraum für Jan, der versucht, vor dem coolen Carlo einen guten Eindruck zu machen – was ihm dann letztlich auch gelingt. Denn trotz aller Rückschläge kriegt Jan es hin, für die Gäste einen perfekten Junggesellinnenabschied auf die Beine zustellen, inklusive neuem Catering und einer sensationellen Striptease-Einlage. Jan wähnt sich dank seiner Hingabe auf dem richtigen Weg und wird sogar vom Chef höchstpersönlich gelobt. Ein Fest für sein Ego. Wäre da nicht Chico, der Jan übers Ohr haut.

„Köln 50667″ am Mittwoch, 27.04.2022: Folge 2351

Für Meike und George ist es wie ein Schlag in die Magengrube, als sie morgens im Hostel erfahren, dass ihr Heizungsanbieter eine Nachzahlung von 2.000 Euro verlangt. Während George optimistisch ist, dass sie das schon alles finanziert bekommen, zweifelt Meike immer mehr, ob George sich nicht total verrennt und mit dem Hostel ein längst totes Pferd reiten will. Beide geraten sich darüber heftig in die Haare. Als Meike sich bei Jule ausheult, bekommt das auch noch ausgerechnet Carlo mit. Er will helfen und überzeugt die Frauen davon, es mit einem Investor zu versuchen – trotz der schlechten Erfahrungen mit Robert. Als George davon erfährt, ist bei ihm allerdings endgültig der Ofen aus. Meikes Versöhnungsversuch scheitert. Statt neuer Hoffnung gibt es nur noch mehr Streit, der nun auch zwischen George und Carlo ausgebrochen ist. Meike fragt sich entnervt, ob das jetzt immer so weitergehen soll und vor allem, ob der Stress ums Hostel irgendwann auch ihre Beziehung angreifen wird.

„Köln 50667″ am Donnerstag, 28.04.2022: Folge 2352

Daschas letzter Tag in Köln steht an, und das bedeutet Party und Chillen mit der Squad! Überglücklich lässt Dascha sich von Lisa, Mo und Hannes zu einem crazy Ausflug entführen. Allerdings macht Hannes‘ Bully ihnen einen Strich durch die Rechnung. Der Wagen gibt ohne einen erkennbaren Grund den Geist auf. Jill kommt dazu und will einen Blick auf den Motor werfen. Schließlich kennt sie sich durch ihre Zeit in der Werkstatt mit Autos aus. Es kommt zu einem leicht unangenehmen Moment, da Jill eigentlich nicht zu Daschas Abschiedstag eingeladen wurde. Trotz aller Bemühungen springt der Wagen nicht an. Die Party verlagert sich kurzerhand ins Studentenwohnheim und Dascha ringt sich doch noch dazu durch, Jill einzuladen. Es wird eine Feier, die den beiden für immer in Erinnerung bleiben wird.

„Köln 50667″ am Freitag, 29.04.2022: Folge 2353

Nachdem sie Chico begegnet ist, hat Lilli den Verdacht, dass Jenny vielleicht doch noch in Köln und bei ihm in der WG ist. Sie will Chico zur Rede stellen, erwischt ihn jedoch nur in flagranti mit sich selbst. Lilli schämt sich für ihre Unterstellungen. Als sie Jenny anrufen will, klingelt deren Handy allerdings im Wohnzimmer der WG. Lilli stürmt ein zweites Mal in Chicos Zimmer und erwischt die beiden nun zusammen im Bett. Die Situation eskaliert. Jenny macht der verletzten und verärgerten Lilli aber klar, dass sie sie nicht verlieren will. Daraufhin stellt Lilli ihr ein Ultimatum: Ihre Freundschaft hat nur dann noch eine Chance, wenn Jenny Chico komplett aus ihrem Leben verbannt.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

