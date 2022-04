Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Freitag, 08.04.2022: Folge 2340

Marcs schlimmste Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bestätigt. Nina ist nicht mit dem gemeinsamen Sohn Linus durchgebrannt. Doch es gibt nur eine kurze Verschnaufpause für ihn. Schon bald folgt nämlich der nächste Stimmungsdämpfer: Nina kündigt an, dass sie den heutigen Tag mit Linus in der WG verbringen möchte. Das kommt für Marc ziemlich ungelegen, denn ausgerechnet heute steht sein erster Arbeitstag auf der neuen Rettungswache an. Dabei ist volle Konzentration angesagt. Ob er beides miteinander vereinbaren kann? Marc ist höchst beunruhigt.

Nina kündigt an, dass sie den Tag mit Linus in der WG verbringen möchte. Das passt Marc überhaupt nicht, denn er muss sich eigentlich voll auf seinen ersten Arbeitstag in der neuen Rettungswache konzentrieren. Wird ihm das gelingen? Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 11.04.2022: Folge 2341

Als Meike erfährt, dass Carlo Lisa am Freitag wegen eines Dates versetzt hat, ist sie auf Hundertachtzig und sucht das Gespräch mit ihm. Doch erst einmal hat sie keinen Erfolg. Carlo lässt sie einfach abblitzen. Später nimmt Meike ein weiteres Mal Kontakt auf und macht ihm eine ordentliche Ansage. Sie erklärt Carlo, dass er sich noch einmal gut überlegen sollte, ob ihm der Kontakt zu Lisa wirklich wichtig ist. Sollte er es gar nicht ernst meinen, wäre es für ihn besser, sich direkt zu verziehen, findet Meike. Ansonsten würde er sie ganz andere Saiten aufziehen und sie mal so richtig kennenlernen.

Kevin muss seinen Heiratsantrag an Leonie abermals verschieben. Schon wieder taucht ihr High-School-Ex auf. Kevin macht sich Gedanken, ob der „American Dream Boy“ vielleicht doch besser zu ihr passt. Ein Ass hat er aber noch im Ärmel. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Dienstag, 12.04.2022: Folge 2342

Jill und Beasty teilen Dascha ganz offen mit, dass sie es kaum mehr aushalten, aufeinander zu verzichten. Dascha trifft die Nachricht mitten ins Herz, aber sich will sich vor lauter Stolz nichts anmerken lassen. Daher tut sie so, als hätte sie nichts dagegen. In Wahrheit kommt sie überhaupt nicht damit klar, dass Jill jetzt mit Beasty rummacht und ihr offenbar egal ist, wie es Dascha dabei geht. Mit dem Besuch einer illegalen Party, zu der sie ihre Freunde mitschleppt, will Dascha auf andere Gedanken kommen. Dabei sind auch Drogen im Spiel. Doch sie kann sich einfach nicht ablenken und so kommt es schließlich zum großen Knall.

Dascha kommt gar nicht damit klar, dass Jill jetzt mit Beasty rummacht. Sie will sich aber vor lauter Stolz nichts anmerken lassen. Der Besuch einer illegalen Party soll Dascha Ablenkung bringen. Doch stattdessen kommt es zum großen Knall. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Mittwoch, 13.04.2022: Folge 2343

Carlo riskiert sein eigenes Leben, um Lisa zu retten. Sie war auf einer Party, auf der plötzlich ein Feuer ausgebrochen ist. Nach der gelungenen Aktion sind alle erleichtert und glücklich. Auch Meike sieht Carlo jetzt mit anderen Augen. Allerdings ist sein heldenhafter Einsatz nicht ganz ohne Folgen geblieben: Carlo muss sich im Krankenhaus durchchecken lassen. Das kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn eigentlich hat er einen sehr wichtigen Termin vor der Brust. Er steckt nämlich mitten in den Vorbereitungen zur Neueröffnung seiner Bar 51.

Nachdem Carlo seine Tochter Lisa aus einer brennenden Party-Location gerettet hat, sind alle glücklich. Carlo selbst muss allerdings erst einmal ins Krankenhaus. Schafft er es dennoch, das Re-Opening der Bar 51 planmäßig durchzuziehen? Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Donnerstag, 14.04.2022: Folge 2344

Marc ist etwas irritiert, als ihn ausgerechnet Kollegin Ava morgens aus der WG abholt. Nach seiner Heldentat vor zwei Tagen ist sie offenbar doch zu einem freundschaftlichen Neustart bereit. Wohlwollend nimmt sie Marcs Familienglück zur Kenntnis. Er erzählt Ava allerdings nichts von den Komplikationen rund um Jule, das Baby und dessen Mutter. Ohnehin gibt es schon bald ein ganz anderes Thema, denn die nette Unterhaltung wird jäh unterbrochen. Marc und Ava müssen zu einem dramatischen Einsatz ausrücken, den sie aber gemeinsam meistern. Später denkt Marc darüber nach, dass sein Leben gerade echt eine Wendung zum Guten genommen hat. Jule und er sind happy mit Baby Linus und auch im Job ist er wieder gut angekommen. Eigentlich könnte alles perfekt sein – bis sich völlig überraschend Nina bei ihm meldet.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf