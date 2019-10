Köln

Schauspieler der Reality-Soap " Köln 50667" haben am Mittwoch auf dem Bildschirm Abschied von ihrem tödlich verunglückten Kollegen Ingo Kantorek genommen. Kantorek hatte an dem Abend seinen letzten Auftritt auf RTLzwei als Alex Kowalski. In der letzten Szene gerät Alex mit Olli Korte ( Patrick Beinlich) aneinander und den Rat, sich nicht an die Freundin eines gemeinsamen Kumpels ranzumachen. Alex schickt ihn fort und schüttelt genervt den Kopf. Die Handlung friert ein.

Eine Frauenstimme aus dem Off sagt: " Alex, du hast uns und Köln für immer verlassen. Wir werden dich unendlich vermissen und niemals vergessen. Und die ganzen Erinnerungen - die bleiben." Kantoreks Kollegen Mandy-Kay Bart, Danny Liedtke und Christoph Oberheide lesen in der Kulisse von Alex' Loft nacheinander Abschiedsbriefe vor.

Kantorek (44) und seine 48 Jahre alte Frau waren vor zwei Monaten früh morgens auf der A8 nahe Sindelfingen ( Baden-Württemberg) von der Fahrbahn abgekommen, als sie auf einen Parkplatz fahren wollten. Ihr Auto war gegen eine Betonwand und dann in einen parkenden Sattelzug gefahren. Kantorek war laut Polizei noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

RND/dpa