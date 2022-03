„Let‘s Dance“: Erstmals müssen zwei Tanzpaare die Show verlassen

Schon wieder kommt es am Freitag zu einer Neuerung bei „Let‘s Dance“. Nachdem in der vergangenen Folge mehrere Tanzpaare coronabedingt fehlten und deshalb niemand die Show verlassen musste, kommt es in der aktuellen Folge gleich doppelt dicke für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Denn gleich zwei Prominente müssen die Show verlassen. Das verkündete RTL am Freitag auf der Instagram-Seite von „Let‘s Dance“. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Die drei Promis, die in der vergangenen Ausgabe fehlten, sind wieder fit und an Bord. Caroline Bosbach, Timur Ülker und Lilly zu Sayn-Wittgenstein waren letzte Woche positiv auf Corona getestet worden. In der aktuellen Folge wird nur eine Profitänzerin fehlen: Kathrin Menzinger hat sich ebenfalls mit dem Virus infiziert. Ihr Tanzpartner, Zirkusartist René Casselly, wird stattdessen mit Profitänzerin Regina Luca performen.

RND/lob