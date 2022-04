Die Worte, die Sängerin Kerstin Ott (40, „Die immer lacht“) im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ wählt, sind unmissverständlich. Deutlich äußert Ott ihre Kritik an „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi (57) und schildert ihre eigenen Erlebnisse aus der RTL-Show, an der sie 2019 teilgenommen hat. „Ich finde, was da jurymäßig abläuft, das ist auch Mobbing“, sagt die Sängerin, insbesondere mit Blick auf Llambi.

„Ich hätte damals auch kein Problem gehabt, hätte er einfach meinen schlechten Tanzstil kritisiert und mir da null Punkte gegeben. Damit wäre ich fein gewesen“, betont Ott. Aber es habe den ein oder anderen zu persönlichen Satz gegeben. „Da muss man mittlerweile auch wirklich sagen: ‚Leute, wir wissen es doch mittlerweile alle besser‘“, so Ott. Denn man wisse, dass dies für die Gesundheit eines Menschen nicht gut sein könne.

Dennoch hält die 40-Jährige dem Juror zugute, dass Llambi sich in der aktuell laufenden 15. Staffel der Show ein wenig gebessert habe. „Ich muss sagen, jetzt in der Staffel – ich hab das jetzt auch schon mal geguckt – da hält er sich extrem zurück.“ Einen Grund dafür hat Ott auch schon ausgemacht: „Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Bohlen zu tun, dass auch bei RTL ein Umdenken stattfindet.“

Kerstin Ott wünschte sich ihr Ausscheiden bei „Let’s Dance“

Daher würde sich Ott auch in diesem Fall ein ähnliches Vorgehen wünschen. „Genauso wie Dieter Bohlen ersetzt wurde, würde ich mir das auch bei Herrn Llambi wünschen.“ Da könne sie ganz ehrlich und offen sein. Llambi könne zwar auch ein sehr freundlicher Mann sein, „ich finde aber, dass es nicht sein muss, jemanden so dermaßen blöd aussehen zu lassen“.

Die Sängerin hatte bei ihrem Auftritt im Jahr 2019 Showgeschichte geschrieben, indem sie die erste Teilnehmerin wurde, die mit einer Profitänzerin auftrat. Die Euphorie hatte sich allerdings schnell gelegt, bereits während der Show bat Ott ihre Fans, nicht mehr für sie anzurufen. Das Aus nach Show 5 kam daher damals einer Erleichterung gleich, die Sängerin jubelte nach der Bekanntgabe ihres Ausscheidens deutlich. Mit „Let’s Dance“ abgeschlossen scheint Ott auch drei Jahre später noch nicht zu haben.

