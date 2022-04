Anfangs 14 Kandidaten und Kandidatinnen kämpfen in der 15. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“, die am 18. Februar 2022 bei RTL gestartet ist, um den Titel „Dancing Star 2022″. Wer tanzt was zu welchem Song? Welcher Promi überzeugt Jury und Zuschauende mit seiner Performance? Und wer ist raus? Ein Überblick.

„Let‘s Dance“ vom 1. April 2022, Show 6: Caroline Bosbach ist raus

Ausgeschieden, wieder dabei - und dann doch wieder ausgeschieden: Caroline Bosbach und Valentin Lusin konnten Jury und Publikum am Freitagabend bei „Let‘s Dance“ mit ihrem langsamen Walzer zu „People Help The People“ von Birdy nicht überzeugen.

Dass die 32-Jährige in Show 6 überhaupt dabei war, lag daran, dass Schlagersängerin Michelle („Wer Liebe lebt“) wegen Rückenproblemen nicht mehr mittanzen konnte und ausschied. Für die 50-Jährige rückte Bosbach nach und bekam eine zweite Chance - sie war bereits am vergangenen Freitag aus der Show ausgeschieden.

„Let‘s Dance“ Show 6: Wer tanzt was?

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen einen Slowfox zu „Can‘t Smile Without You“ von Barry Manilow

Mike Singer und Christina Luft tanzen einen Contemporary zu „It‘ll be okay“ von Shawn Mendes

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen einen Charleston zu „Yes, Sir, that‘s my Baby“ von „Firehouse Five Plus Two“

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke tanzen eine Salsa zu „Salsa“ von Yuri Buenaventura

Mathias Mester und Renata Lusin tanzen eine Rumba zu „You‘re beautiful“ von James Blunt

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen einen Tango zu „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin

Caroline Bosbach und Valentin Lusin tanzen langsamen Walzer zu „People Help The People“ von Birdy

Timur Ülker und Malika Dzumaev tanzen einen Jive zu „Gambling Man“ von „The Overtones“

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen eine Samba zu „It‘s Not Unusual“ von Tom Jones

„Let‘s Dance“ vom 25. März 2022, Show 5: Caroline Bosbach ist raus

Caroline Bosbach ist in Show 5 der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel ausgeschieden. In der Folge, die unter dem Motto „Made in Germany“ stand, tanzte die Politikerin mit ihrem Partner Valentin Lusin einen Slowfox zu „Du trägst keine Liebe in dir“ von Echt und konnte Jury und Publikum letztlich am wenigsten überzeugen.

Eine Besonderheit der Show vom Freitagabend: Nicht Daniel Hartwich, der an Corona erkrankt ist, sondern Jan Köppen moderierte „Let‘s Dance“. Davon waren nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Unter den Promikandidaten fiel der Zirkusartist René Casselly (25) wegen Corona aus und auch die professionelle Tänzerin Renata Lusin musste aussetzen.

„Let‘s Dance“ Show 5: Wer tanzt was?

Show 5 von „Let‘s Dance“ steht unter dem Motto „Made in Germany“ – die Tanzpaare treten zu deutschen Songs oder zu Hits auf, die von deutschen Interpreten stammen. Nicht dabei sind in dieser Woche der Artist René Casselly, Moderator Daniel Hartwich und Profitänzerin Renata Lusin – sie fallen mit Corona-Infektionen aus. Diese Tänze tanzen die Promis und Profitänzer in Show 5:

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen einen Jive zu „Elektrisches Gefühl“ von Juli

Mike Singer und Christina Luft tanzen einen Quickstep zu „Verdammt ich lieb‘ dich“ von Matthias Reim

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen einen Contemporary zu „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze

Michelle und Christian Polanc tanzen eine Rumba zu „Ohne Dich“ von Münchener Freiheit

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke tanzen einen Langsamen Walzer zu „Das Beste“ von Silbermond

Mathias Mester und Patricija Ionel tanzen einen Charleston zu „Mein kleiner grüner Kaktus“ von Max Rabe

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen einen Slowfox zu „Frauen regier‘n die Welt“ von Roger Cicero

Caroline Bosbach und Valentin Lusin tanzen einen Slowfox zu „Du trägst keine Liebe in dir“ von Echt

Timur Ülker und Malika Dzumaev tanzen einen Cha Cha Cha zu „In Your Arms“ von Topic, Robin Schulz, Nico Santos und Paul Van Dyk

„Let‘s Dance“ vom 18. März 2022, Show 4: Riccardo Basile und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg sind raus

Nachdem wegen zahlreicher Corona-bedingter Ausfälle in der vergangenen Woche niemand ausgeschieden war, mussten am Freitagabend gleich zwei Prominente die Show verlassen: Beim „Girls vs. Boys“-Special von „Let‘s Dance“ sind der Moderator Riccardo Basile (tanzte mit Partnerin Isabel Edvardsson eine Salsa zu „Toro Mata“ von Celia Cruz und Johnny Pacheco) und Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (tanzte mit Andrzej Cibis einen Quickstep zu „Two Princes“ von „Spin Doctors“) rausgeflogen.

Unser vorläufiges Endergebnis nach Jurywertung Jetzt entscheiden eure Anrufe und SMS: Zwei müssen uns gleich verlassen. Wen könnte es treffen? #LetsDance pic.twitter.com/gk8tQSNz5H — RTL (@RTL_com) March 18, 2022

Die Politikerin Caroline Bosbach (32), Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Schauspieler Timur Ülker (32) waren am Freitag nach überstandener Corona-Erkrankung wieder dabei. Dagegen fiel Profitänzerin Kathrin Menziger (33) an der Seite von Zirkusartist René Casselly (25) wegen eines positiven Corona-Tests aus.

„Let‘s Dance“ vom 18. März 2002: Das waren die Tänze

Diese Tänze tanzten die Promis und Profitänzer in Show 4:

Mathias Mester und Renata Lusin: Salsa

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: Charlston

Timur Ülker und Malika Dzumaev: Tango

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: Samba

Amira Pocher und Massimo Sinato: Jive

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: Salsa

Michelle und Christian Polanc: Jive

Mike Singer und Christina Luft: Wiener Walzer

Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis : Quickstep

Caroline Bosbach und Valentin Lusin: Tango

René Casselly und Regina Luca: Rumba

„Let‘s Dance“ vom 11. März 2022, Show 3: René Casselly bekommt Bonuspunkt

Wegen mehrerer Corona-Fälle konnten nicht alle Prominenten in Show 3 an den Start gehen – statt zwölf Tanzpaaren standen nur neun auf dem Parkett. Nachwuchs-Politikerin Caroline Bosbach hatte sich mit dem Virus infiziert, genauso wie Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Zwei Tage vor der Show hatte dann auch GZSZ-Star Timur Ülker einen positiven Test. Alle drei fielen in der dritten Show am 11. März aus. Wegen der zahlreichen Ausfälle ist erstmals in der Geschichte der RTL-Tanzshow in Show 3 niemand ausscheiden. Dafür gab es aber für das beste Tanzpaar einen Bonuspunkt zu gewinnen, den sie mit in die nächste Show nehmen. Diesen sicherten sich René Casselly und Kathrin Menzinger.

„Let‘s Dance“-Show am 11. März 2022: Das waren die Tänze

Diese Tänze haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Show 3 getanzt:

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen Cha Cha Cha zu „Dopamine“ von Purple Disco Machine und Eyelar

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson tanzen Cha Cha Cha zu „Katchi“ von Ofenbach vs Nick Waterhouse

Mike Singer und Christina Luft tanzen Charleston zu „Englishman in New York“ von Sting

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Quickstep zu „It Don‘t Mean A Thin“ von Duke Ellington

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen Rumba zu „Havana“ von Camilla Cabello

Michelle und Christian Polanc tanzen Langsamer Walzer zu „Open Arm“ von Mariah Carey

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke tanzen Contemporary zu „Stone Cold“ von Demi Lovato

Mathias Mester und Renata Lusin tanzen Langsamer Walzer zu „If I Were A Painting“ von Kenny Rogers

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen Cha Cha Cha zu „Sexy & I Know It“ von LMFAO

„Let’s Dance“ vom 4. März 2022, Show 2: Cheyenne Ochsenknecht ist raus

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Überraschend schied Cheyenne Ochsenknecht in der zweiten Show der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ aus. Mit ihrem Partner Evgeny Vinokurov tanzte sie eine Rumba zu „She’s Got That Light“ von Orange Blue. Das Paar überzeugte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Performance letztlich aber nicht. „Ich will nicht sagen, dass es Tänzerinnen oder Tänzer gab, die schlechter waren als ich. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, schon so früh gehen zu müssen“, sagte Ochsenknecht nach der Entscheidung.

Vor der zweiten Folge hatte „Let’s Dance“ mit einigen Ausfällen zu kämpfen: Am Mittwoch verkündete RTL, dass Teilnehmer Hardy Krüger jr. noch immer coronapositiv ist und deshalb ausscheidet. Dafür durfte die bereits ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein zurückkehren. Auch der Profitänzer Andrzej Cibis und die Profitänzerin Malika Dzumaev hatten Corona und fielen aus. Ebenfalls passen musste Comedian Bastian Bielendorfer, er hatte eine Erkältung. Und auch Frauke Ludowig hatte sich mit Corona infiziert – sie moderiert normalerweise jeweils im Anschluss an die Liveshows ein „Exclusiv Spezial“.

„Let’s Dance“-Show am 4. März 2022: Das waren die Tänze

Diese Tänze haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Show 2 getanzt.:

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen Slowfox zu „Everytime We Touch“ von Maggie Reilly

Caroline Bosbach und Valentin Lusin tanzen Salsa zu „Deseándote“ von Frankie Ruiz

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov tanzen Rumba zu „She’s Got That Light“ von Orange Blue

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke tanzen Jive zu „Kids in America“ von Kim Wilde

Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Jimmie Surles tanzen Rumba zu „Heart of Gold“ von Neil Young

Mathias Mester und Renata Lusin tanzen Paso Doble zu „The Final Countdown“ von Europe

Michelle und Christian Polanc tanzen Cha Cha Cha zu „Eine Neue Liebe“ von Jürgen Marcus

Mike Singer und Christina Luft tanzen Cha-Cha-Cha zu „Summer Jam – Alle Farben Remix“ von The Underdog Project, Alle Farben

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Paso Doble zu „Insomnia“ von Faithless

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson tanzen Jive zu „The One and Only“ von Chesney Hawkes

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen Wiener Walzer zu „What’s a Woman“ von Vaya Con Dios

Timur Ülker und Patricija Ionel tanzen Rumba zu „Right Here Waiting“ von Richard Marx

„Let’s Dance“ vom 25. Februar 2022, Show 1: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist raus

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist in der ersten regulären Folge der neuen „Let‘s Dance“-Staffel ausgeschieden. Zusammen mit ihrem Partner Andrzej Cibis tanzte sie einen Cha-Cha-Cha zu „Waiting For a Star to Fall“ von „Boy Meets Girl“ und erhielt zunächst elf Jurypunkte. Zusammen mit den Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichte das nicht für den Einzug in die nächste Runde.

„Let‘s Dance“-Show am 25. Februar 2022: Das sind die Tänze

Die Tänze für die Show am 25. Februar stehen fest. Nur einer wird fehlen: Hardy Krüger jr. ist an Corona erkrankt – deshalb müssen er und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel aussetzen. Trotzdem wird an diesem Freitag eines der Tanzpaare die Sendung verlassen müssen und Hardy Krüger jr. wird zurückkehren, sobald er wieder negativ getestet ist.

Diese Tänze stehen an:

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov tanzen Quickstep zu „Strip“ von Lena

Timur Ülker und Malika Dzumaev tanzen Quickstep zu „Şımarık“ von Tarkan

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen Tango zu „Toxic“ von Britney Spears

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis tanzen Cha-Cha-Cha zu „Waiting For a Star to Fall“ von „Boy Meets Girl“

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson tanzen Wiener Walzer zu „Se Bastasse Una Canzone“ von Eros Ramazzotti

Caroline Bosbach und Valentin Lusin tanzen Quickstep zu „Cheek to Cheek“ von Tony Bennett und Lady Gaga

Mike Singer und Christina Luft tanzen Salsa zu „Felices Los 4″ von Maluma und Marc Anthony

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Langsamen Walzer zu „No Time to Die“ von Billie Eilish

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen Salsa zu „Sedúceme“ von „La INDIA“

Michelle und Christian Polanc tanzen Tango zu „Disturbia“ von Rihanna

Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke tanzen Cha-Cha-Cha zu „Hung up“ von Madonna

Mathias Mester und Renata Lusin tanzen Cha-Cha-Cha zu „Giant“ von Calvin Harris und Rag ‘n‘ Bone Man

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen Quickstep zu „Millionär“ von Die Prinzen

„Let’s Dance“ 2022: Wer tanzt mit wem? Alle Tanzpaare im Überblick

In der Kennenlernshow traten jeweils zwei Promis mit zwei Profis an. Die meisten Punkte, zusammengerechnet aus Jurybewertung und Publikumsvoting, bekam Amira Pocher – und damit auch ein sogenanntes Direktticket für die nächste Show.

Mehr zum Thema „Let’s Dance“-Staffelauftakt: coronapositiver Joachim Llambi per Livevideo dazugeschaltet

Außerdem wurden die Tanzpaare für die weiteren Shows der Staffel verkündet:

Hardy Krüger jr. tanzt mit Patricija Ionel

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson werden zum Tanzpaar

Amira Pocher wird mit Massimo Sinató über das Parkett schweben

Janin Ullmann tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Mike Singer wird mit Christina Luft aufs Parkett gehen

Michelle tanzt mit Christian Polanc

Mathias Mester tanzt mit Renata Lusin

Bastian Bielendorfer tritt mit Ekaterina Leonova an

Caroline Bosbach und Valentin Lusin tanzen gemeinsam

Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis werden zum Tanzpaar

Timur Ülker geht mit Malika Dzumaev an den Start

René Casselly tanzt mit Kathrin Menzinger

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov bilden ein Tanzpaar

Cheyenne Ochsenknecht tanzt mit Evgeny Vinokurov

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren wieder „Let’s Dance“. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen weiterhin in der Jury und beurteilen auch 2022 das Können und Versuchen der Stars. Weil Llambi positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist der Vorjahressieger der Show, Ex-Fußballer Rúrik Gíslason, in der Kennenlernshow für ihn eingesprungen.

„Let’s Dance“-Kandidaten und -Kandidatinnen 2022

Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Kandidatinnen der 15. Staffel von „Let‘s Dance“ einzeln vor:

Sänger Mike Singer

Bühnen- und TV-Erfahrung hat Mike Singer („Deja Vu“) mit seinen 22 Jahren schon reichlich: Er nahm als „Wuschel“ verkleidet an der Pro-Sieben-Musikshow „The Masked Singer“ teil und saß neben Dieter Bohlen in der „DSDS“-Jury. Jetzt wagt sich der Popstar aufs Tanzparkett: „Ich liebe Herausforderungen und mit ‚Let’s Dance‘ habe ich auf jeden Fall eine ganz besondere. Tanzen ist für mich Neuland“, gibt er zu.

Mike Singer Quelle: RTL+

Moderator Riccardo Basile

Für Sky-Moderator Riccardo Basile (30) wird mit seiner Teilnahme an der Tanzshow ein kleiner Traum wahr, denn er ist schon seit Jahren „ein riesiger Fan“, wie RTL berichtet. „Ich bin nicht der größte Tänzer, aber ich kann ganz schlecht verlieren und werde dem Erfolg alles unterordnen“, sagt er demnach.

Riccardo Basile Quelle: RTL+

Comedian Bastian Bielendorfer

Bastian Bielendorfer (37) bezeichnet sich selbst als „Körperklaus“, „Let’s Dance“ sei deshalb „die ultimative Herausforderung“. Joachim Llambi kennt der Comedian übrigens schon – vor ihm hat Bielendorfer laut RTL schon mal nackt getanzt.

Bastian Bielendorfer Quelle: RTL+

Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach

Für „Let’s Dance“ tauscht Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32) den Konferenzsaal gegen die Tanzbühne. Sie ist die älteste Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (69) und hat bisher laut RTL nur „für den Hausgebrauch getanzt“.

Caroline Bosbach Quelle: RTL+

Schauspieler Hardy Krüger jr.

Schauspieler und Autor Hardy Krüger jr. (53) geht laut eigenen Angaben nicht unbedingt als Favorit ins „Let’s Dance“-Rennen. Sogar seine Frau hält ihn für keinen guten Tänzer, wie er RTL erzählt. Doch das sporne ihn nur extra an bei der „Herausforderung meines Lebens“.

Hardy Krüger jr. Quelle: RTL+

Moderatorin und Schauspielerin Sarah Mangione

Bei den Eltern von Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione (31) flimmert die Tanzshow seit der ersten Staffel über den Bildschirm. Jetzt kann sie Mama und Papa so richtig stolz machen, indem sie selbst mittanzt.

Sarah Mangione Quelle: RTL+

Leichtathlet Mathias Mester

Er ist mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Europameister, siebenfacher Weltmeister und auch noch Buchautor und Social-Media-Star: Jetzt will der kleinwüchsige Leichtathletik-Star Mathias „Matze“ Mester auch noch das Tanzen zu seinem Sport machen. „Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen, sondern in Punkten“, sagt er.

Mathias Mester Quelle: RTL+

Sängerin Michelle

Obwohl sie ein echter Bühnenprofi ist, wird „Let’s Dance“ für Schlagerstar Michelle (49) eine Herausforderung, ist sie sich sicher. „Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben“, sagt sie RTL.

Michelle Quelle: RTL+

Influencerin Cheyenne Ochsenknecht

Mit ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ geht für Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (21) „ein Traum“ in Erfüllung. Sie ist die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht. Nach Auftritten bei der Paris Fashion Week und Shootings für die „Vogue“ in Frankreich und Portugal bringe sie das Tanztraining nicht aus der Ruhe – „und selbst Joachim Llambi nicht“.

Cheyenne Ochsenknecht Quelle: RTL+

Moderatorin Amira Pocher

Die österreichische Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher (29) geht mit realistischen Erwartungen in das Abenteuer „Let’s Dance“: „Ich bin sicherlich nicht die talentierteste Teilnehmerin, aber ich werde alles geben“, sagt die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher. Lampenfieber wird da nicht ausbleiben: „Noch vor wenigen Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich tatsächlich den Mut aufbringen werde, bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen“, gibt Pocher zu.

Amira Pocher Quelle: RTL+

Moderatorin Janin Ullmann

Vor der Kamera ist Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann (40, „Das Ding des Jahres“) ein echter Profi. „Let’s Dance“ wird für sie allerdings eine ganz neue Heraus­forderung: „Ich freu’ mich so sehr auf diese wilde Reise, die Tänze und das Abenteuer und hab‘ mir jetzt schon eine extragroße Portion Magnesium besorgt gegen den Endgegner: Muskelkater!“

Janin Ullmann Quelle: RTL+

Schauspieler Timur Ülker

Durch „Köln 50667″ und „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ wurde Schauspieler Timur Ülker bekannt, seit 2018 spielt er eine Hauptrolle in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nicht ganz ohne Druck geht er jetzt in die neue „Let’s Dance“-Staffel: „Seit vielen Staffeln schon vergeht kein Jahr, in dem mich meine Mutter nicht fragt, wann ich denn endlich bei ‚Let’s Dance‘ mitmache. Umso größer ist für mich nun die Herausforderung, Mama stolz zu machen und Dancing Star 2022 zu werden“, so Ülker.

Timur Ülker Quelle: RTL+

Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) stammt aus einer der ältesten hochadeligen Familien Deutschlands, einen Namen hat sie sich auch als Unternehmerin gemacht. „Das schönste Geschenk, das ich mir für 2022 überhaupt vorstellen kann, ist es, endlich richtig tanzen zu lernen“, sagt die 49-Jährige, für die „ein Kindheitstraum“ in Erfüllung gehe. „Ich freue mich riesig auf das ganze Team, die Jury und bin schon so gespannt, meinen Tanzpartner endlich kennenzulernen.“

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Quelle: RTL+

Zirkusartist René Casselly

Zirkusartist René Casselly (25) ist vor allem durch die Teilnahme an „Ninja Warrior Germany“ bekannt geworden. Jetzt bekommt er mit „Let‘s Dance“ eine ganz neue Bühne: „Ich habe ‚Let’s Dance‘, seit ich ein kleiner Junge bin, verfolgt. Dass ich jetzt selbst auf der großen Bühne performen darf, ist für mich und meine Familie unfassbar schön“, sagt der Artist siebter Generation.

René Casselly Quelle: RTL+

„Let’s Dance“-Profitänzerinnen und -tänzer 2022

Hier stellen wir Ihnen die Profitänzerinnen und -tänzer vor, die bei der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel dabei sein werden:

Patricija Ionel (26)

Patricija Belousova, jetzt Ionel, 2021 mit Simon Zachenhuber. Quelle: Getty Images

Patricija wuchs in Litauen auf. Seit 2019 wohnt sie in ihrer Wahlheimat Deutschland und tanzt mit ihrem Tanzpartner und Ehemann Alexandru Ionel. Sie weist zahlreiche Meistertitel auf, war Finalteilnehmerin bei Weltmeisterschaften sowie bei nationalen Meisterschaften. Im Januar 2021 hat sie einen Sohn bekommen. Patricija nimmt 2022 zum zweiten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ teil.

Renata Lusin (34)

Profitänzerin Renata Lusin Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Renata wurde in Russland geboren. Um ihre Tanzsportkarriere voranzutreiben, kam sie mit 16 Jahren nach Deutschland und verliebte sich in ihren heutigen Ehemann und Tanzpartner Valentin Lusin. Mit dem konnte Renata viele Erfolge feiern. So sind die beiden mehrfache deutsche Meister und mehrfache Finalisten der Europa- und Weltmeisterschaften. Renata hat „Let‘s Dance“ 2021 mit Ex-Fußballer Rúrik Gíslason gewonnen.

Christina Luft (31)

Profitänzerin Christina Luft Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Christina Luft zog mit ihrer Familie im Alter von einem Jahr aus Kirgistan nach Deutschland. Neben ihrer Tanzkarriere schloss sie ein Studium in Psychologie ab. In der Staffel im Jahr 2017 gab Christina ihr Debüt als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“, bei „Let‘s Dance“ 2020 lernte Christina ihren heutigen Verlobten Luca Hänni kennen.

Kathrin Menzinger (33)

Profitänzerin Kathrin Menzinger Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Kathrin Menzinger erreichte bereits mit 13 Jahren das Finale der Staatsmeisterschaft Latein. Vadim Garbuzov, ebenfalls aus „Let‘s Dance“ bekannt, ist seit 2004 Kathrins Tanzpartner. 2015 krönte das Tanzpaar seine harte Arbeit mit zwei Weltmeisterschafstiteln in Showdance Latein und Standard. Damit stellten sie einen Rekord auf.

Malika Dzumaev (30)

Profitänzerin Malika Dzumaev, hier 2021 mit Mickie Krause.

Malika Dzumaev kam 2001 mit ihrer Familie aus Russland nach Deutschland. Sie tanzte mehrere Jahre erfolgreich in den Disziplinen Standard und Latein bis zur höchsten Klasse. Mit ihrem Lebens- und Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke hat sie unter anderem im Jahr 2018 den Nordeuropameister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen geholt. Malika nimmt zum zweiten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ teil.

Vadim Garbuzov (33)

Profitänzer Vadim Garbuzov Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Vadim Garbuzov hat seit 2004 Kathrin Menzinger, die auch zum „Let‘s Dance“-Cast gehört, als seine Tanzpartnerin. Den beiden gelang es 2015 als erstem Tanzpaar weltweit, den Titel in Latein und in Standard Showdance zu holen. Vadim nahm bereits fünfmal an der ORF-Show „Dancing Stars“ teil und gewann diese als Einziger dreimal. Zudem war er der erste Profitänzer weltweit, der mit einem Mann in den TV-Tanzwettkampf startete. Im vergangenen Jahr wiederholte er die Equality-Partnerschaft mit „Prince Charming“-Star Nicolas Puschmann.

Valentin Lusin (34)

Profitänzer Valentin Lusin Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Valentin Lusin tanzt seit seinem 16. Lebensjahr erfolgreich mit seiner heutigen Ehefrau Renata Lusin. Sie wurden im November 2021 Weltmeister im Showdance Standard. Nach seinem Abitur mit einem Einserschnitt studierte Valentin Sport und Biologie auf Lehramt in Köln und fokussierte sich im Anschluss wieder voll auf den Tanzsport.

Andrzej Cibis (34)

Profitänzer Andrzej Cibis Quelle: TV Now/Valentin Behringer

Andrzej Cibis wurde in Polen geboren und zog mit seiner Familie im Alter von einem Jahr nach Deutschland. Seit 2003 nimmt Andrzej mit Erfolg an nationalen und internationalen Tanzsportturnieren teil. 2012 gründete er mit Ehefrau und Tanzpartnerin Victoria Kleinfelder-Cibis im schwäbischen Remseck am Neckar das Tanzstudio Royal Dance.

Christian Polanc (43)

Christian Polanc ist auch wieder dabei.

Der Tänzer und Tanztrainer Christian Polanc hat an zahlreichen nationalen sowie internationalen Turnieren teilgenommen, auch siegreich. Seit 2021 führt Christian seine Tanzschule Studio Polanc in Ingolstadt. Seit 2007 ist Christian Teil des „Let‘s Dance“-Profitänzerensembles und konnte sich bereits zweimal den Titelgewinn ertanzen.

Evgeny Vinokurov (31)

Evgeny Vinokurov, Profitänzer, hier 2021 mit Ilse DeLange. Quelle: Joshua Sammer/Getty/POOL/dpa

Evgeny Vinokurov ist mit 14 Jahren aus Sibirien nach Deutschland gekommen, um mit Christina Luft zu tanzen. 2012 spezialisierte sich das Tanzpaar auf lateinamerikanische Tänze. 2016 beendeten Evgeny und Christina ihre gemeinsame Karriere im Profitanzsport. Nach vier Jahren Pause kehrte Evgeny an der Seite von (Tanz-)Partnerin Nina Bezzubova 2020 in den aktiven Tanzsport zurück. Evgeny ist nebenberuflich als Freelancer im Consultingbereich für Banken tätig.

Massimo Sinató (41)

Profitänzer Massimo Sinato Quelle: TV Now/Stefan Gregorowius

Profitänzer Massimo Sinató wurde insgesamt viermal in Folge Bayerischer Meister im Latein, war dreimal Finalist der deutschen Meisterschaften, belgischer Meister und siegte mehrfach bei nationalen Turnieren. Massimo war bereits in zahlreichen TV-Shows, unter anderem 2016 bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Tanzcoach und als Choreograf bei der 15. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Massimo Sinató war 2010 zum ersten Mal Teil des Profitänzerensembles von „Let’s Dance“, 2012 lernte er in der Show seine heutige Frau Rebecca Mir kennen. 2021 bekamen die beiden ihr erstes Kind, weswegen Massimo in der vergangenen Staffel aussetzte.

Ekaterina Leonova (34)

Ekaterina Leonova ist zurück. Quelle: imago images/Lumma Foto

Ekaterina „Ekat“ Leonova baute sich gemeinsam mit ihrem damaligen Tanzpartner Paul Lorenz eine erfolgreiche Tanzkarriere auf. Sie etablierten sich fest an der Weltspitze des Tanzsports. Ekaterina trat 2013 zum ersten Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ in Erscheinung. 2019 gewann sie zum dritten Mal nacheinander die Staffel und stellte damit einen Rekord auf.

Isabel Edvardsson (39)

Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß. Quelle: picture alliance / Geisler-Fotop

Die Profitänzerin Isabel Edvardsson aus Schweden ist mit 21 Jahren nach Deutschland gezogen, um mit ihrem Tanz- und jetzigen Ehepartner Marcus Weiß professionell zu tanzen. Mit dem Sieg der Europameisterschaft Ende 2007 beendeten die beiden ihre aktive Karriere. Mittlerweile ist sie Eigentümerin von zwei Tanzschulen in Hamburg und einer weiteren in Ahrensburg. Edvardsson und Schauspieler Wayne Carpendale bildeten das erste Gewinnerpaar der Showhistorie von „Let‘s Dance“. Durch ihre zweite Schwangerschaft war sie im Jahr 2021 nicht als Profitänzerin dabei.

Zsolt Sándor Cseke (34)

Profitänzer Zsolt Sandor Cseke macht bei „Let’s Dance“ 2022 mit. Quelle: RTL / Stefan Strassenburg

Zsolt fand 2015 in Malika Dzumaev seine Tanz- und Lebenspartnerin und zog zu ihr nach Bremen. Gemeinsam gewannen sie 2018 die North European Championships. Er ist 2022 zum ersten Mal als Profitänzer bei „Let’s Dance“ dabei.

Wer hat „Let’s Dance“ 2021 gewonnen?

Vergangenes Jahr hatte Rúrik Gíslason, ehemaliger Profifußballer aus Island, zusammen mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin gewonnen. Zu den früheren Gewinnern des RTL-Show­klassikers gehören Prominente wie Ingolf Lück, Gil Ofarim, Victoria Swarovski, Maite Kelly und Sophia Thomalla.

