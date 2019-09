Liebe Goldene Kamera,

das war's also für dich. Schluss, aus. Nach 55 Jahren ziehen sie dir den Stecker - und schieben dich vom richtigen Fernsehen ins Internet ab. Und wir wissen beide: Das ist das Ende. Für alternde Zirkuspferde wie dich ist das Netz nur noch ein digitales Abklingbecken. Ein Gnadenhof. " YouTube Goldene Kamera Digital Award"? Ernsthaft? 2020 gibt's noch eine letzte Abschiedsparty mit Thomas Gottschalk als diensthabendem Bestatter, dann ist es vorbei.

Und seien wir ehrlich: Es ist gut so. In den letzten Jahren wirktest du wie eine Mischung aus Uli Hoeneß' 100. Geburtstag und dem 75. Jubiläum eines mittelständischen Getränkelieferanten.

Kein Sternenstaub, eher Zwiebackkrümel

Es gab eine Zeit, da dürstete das Land nach Glamour und Glitzer, nach Diven mit Bienenkorbfrisuren und Schnulzensängern mit Samtrevers. Jahrelang warst du mit deiner großen Schwester "Bambi" das emotionale Stützkorsett der pubertierenden Republik. "The Glitz" nennen sie in Hollywood die Essenz einer Show, diese unerklärliche, magische Zutat, eine Art Sternenstaub. Bei dir gab's keinen Sternenstaub. Bei dir gab's eher Zwiebackkrümel. Deutscher ging es kaum. Dir war immer auch der wohlige Schauer der eigenen Bedeutung wichtig beim dramaturgischen Spagat zwischen Heidi Klum und Lepra in Pakistan, zwischen Justin Bieber und dem Waldsterben.

Es herrscht einfach ein Mangel an Stars in diesem Land. Immer saß da Mario Adorf. Und Uschi Glas. Und Sky DuMont. Und Veronica Ferres. Und die Klitschkos. Man alterte gemeinsam und fand's auch nicht schlimm, wenn Gisela Schneeberger mal kurz vergaß, wofür’s diesmal einen Preis gab („Äh, wie hieß der Film noch mal?“). Natürlich: Lieber Scarlett Johansson bei einem 60-Sekunden-Routineauftritt als Sophia Thomalla drei Stunden beim Improvisieren. Aber es ist halt blöd, wenn Ralf Schmitz Denzel Washington und Morgan Freeman verwechselt.

Bettschweres Stammpublikum im Dämmerschlaf

Aber, liebe Goldene Kamera, die Zeiten, als allein die Anwesenheit von wortkargen US-Stars das deutsche Publikum in Ehrfurchtstarre versetzte, sind lange vorbei. Eine eiskalt lächelnde (und gern kassierende) Charlize Theron reicht eben nicht mehr aus, um das bettschwere Stammpublikum aus dem Dämmerschlaf zu reißen. Mit Mietglamour aus Hollywood gewinnst du im Instagram-Zeitalter keinen Blumentopf mehr. Längst wirkt ja der gesamte globale Promi-Kosmos wie eine niemals endende Poolparty mit einem Schuss Charity.

752 "Goldene Kameras" schmücken seit 1966 die Trophäenschränke in aller Welt. Manchmal gingst du an unsterbliche Helden ( Heinz Rühmann, Rudi Carrell, Gert Froebe) - manchmal an längst vergessene Teilzeitprominenz (wer war noch mal Dieter Zilligen? Und Giuliana De Sio? Und Hans Hubberten?) Aber das ist das Schicksal jedes Medienpreises, von denen es allein in Deutschland mal 17 Stück gab: Wer dieses Jahr ein Superstar ist, kann nächstes Jahr schon ein Fall für die Rubrik "Was macht eigentlich ?" sein.

Sechs Gründe, warum dein Aus überfällig war:

Erster Grund: Dir fehlte immer die Lockerheit. Ohne den Mut, sich über sich selbst zu amüsieren, wirkt man schnell albern. Du warst eben eine deutsche Fernsehgala. Da war Spaß zweitrangig. Du meintest das alles sehr, sehr ernst. Immer ging es dir um die ganz große Geige, um staatstragende Gewichtigkeit, um Krokodilstränen zu Kinderelend und Weltrettung mit Goldkante. Die Erde war ein Jammertal, aber dann kamst du. Und dann muss natürlich der Graf von Unheilig mit einem Kinderchor „Imagine“ singen, herrje. Ach nee, das war beim "Bambi".

Zweiter Grund: Dir ging es nur scheinbar um die gute Sache. " Goldene Kamera " und „Bambi“ sind vor allem Jahrestreffen der Bussi-Community - und schnurrende Content-Generatoren für die ewig hungrige Klatschmaschinerie. Es ging um Verlags-PR. Wenigstens einmal im Jahr wollte man so tun, als sei man als Verleger der ganzjährig umschwärmte Impresario in einem schillernden Kosmos aus Supermodels und High Performern. Die „gute Sache“ ist da nur Mittel zum Zweck. „Schärriti“ ist das notwendige Übel für die eigene Legitimation. Die " Goldene Kamera ", die Springer 2014 ohne großes Bedauern mitsamt seinem Mutterorgan "Hörzu" an Funke abstieß, war schon klinisch tot, als die Essener zuschlugen. Sie wussten nie richtig, was sie mit dir anfangen sollten.

Fünfter Grund: Du hast an Relevanz verloren. Es ist schon sehr lange her, dass Springers „Hörzu“ mal Leitmedium in Sachen Fernsehen war oder Burdas „Bunte“ alleiniges Zentralorgan der deutschen Schickeria. Wie zwei angeschickerte Alt-Diven, die mit ihren Stilettos in der Hand weinselig und orientierungslos durch die Reste einer Party huschen, hieltest du, " Goldene Kamera ", mit Burdas 18 Jahre älterem „Bambi“ im deutschen Fernsehen die Stellung. „Wetten, dass ...?“, den „ Deutschen Fernsehpreis “ und die „ Krone der Volksmusik “ hat‘s längst zerrissen. Es war Zeit, das Ende einzuläuten. Und auch dem waidwunden Reh gehört allmählich der Gnadenschuss verpasst.

Es gab auch große Momente

Gewiss, liebe " Goldene Kamera", du hattest große Momente. 1999 etwa, als Herbert Grönemeyer erstmals nach dem Tod seiner Frau Anna und seines Bruders Wilhelm wieder öffentlich auftrat. Oder dann 2006, als Rudi Carrell, vom Krebs gezeichnet, ganz allein auf der Bühne Abschied nahm, mit dünnem Stimmchen und großem Herzen. "Es war eine Ehre, in diesem Land und vor diesem Publikum, Fernsehen machen zu dürfen", sagte Carell damals. Unvergessen.

Nun aber erleidest du das Schicksal deines Mutterblattes „Hörzu“: Du bist aus der Gegenwart gefallen, wirktest schrullig wie ein Grammophon mit Spitzendeckchen und hast dich zuletzt sogar selbst mit dir gelangweilt. Wenn schon die genervte Entertainmentfamilie an einem " Goldene Kamera"-Abend so amüsiert wirkte wie auf dem 70. Geburtstag eines nervtötenden Onkels – warum sollte dein Publikum das anders sehen, das Geleebanane und Erfrischungsstäbchen knabbernd der verlorenen Zeit nachweint? „Ich sitze hier schon ziemlich lange“, sagte Morgan Freeman mal gegen Ende - mit einer Coolness, die nur Morgan Freeman drauf hat.

Das Aus für die " Goldene Kamera" ist Symptom einer Revolution: Das Fernsehen, wie es einmal war, gibt es nicht mehr.

Von Imre Grimm/RND