Oscarpreisträgerin Helen Mirren (74, Bild) hat einen großen Auftritt bei Sky. Am 3. Oktober startet bei dem Bezahlsender die Historienserie „Catherine The Great“. Das berichtet die TV-Webseite „Serienjunkies.de“. Die vierteilige Serie von Philip Martin („The Crown“) und Nigel Williams („ Elizabeth I.“) erzählt von den späteren Jahren der Herrschaft von Katharina der Großen, vor allem von ihrer Liebesbeziehung zu dem Fürsten Potjomkin ( Jason Clarke).

Helen Mirren hat immer wieder historische Persönlichkeiten gespielt - von ihrer Oscarrolle der britischen Königin " Elisabeth II. ("Die Queen", 2006) bis zu Leo Tolstois Ehefrau Sofya ("Ein russischer Sommer", 2009). Insgesamt sechsmal spielte sie Herrscherinnen - erstmals 1979 in Tinto Brass' Skandalfilm "Caligula" die Caesonia. Sky hat die Serie "Catherine The Great" in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sender HBO („ Game of Thrones“, „Westworld“, „ Chernobyl“) produziert.

Lesen Sie auch: “His Dark Materials”: Sherlocks Todfeind in heiß erwarteter Fantasyserie

VON RND/big