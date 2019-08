Danke an Stefan Gödde und die wunderbare @GalileoLIVE-Redaktion für das gelungene #ProSiebenSpezial: Der Regenwald brennt. Danke an unsere Zuschauer für das Verständnis für diese kurzfristige Programmänderung. Wir kündigen an: Wir machen das in Zukunft öfter.

ProSieben

ProSieben