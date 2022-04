Nach Angriff auf ZDF-Team: Staatsanwaltschaft darf DNA-Proben von Verdächtigen nehmen

Vor knapp zwei Jahren ist ein Team der ZDF-Satiresendung „heute-show“ in Berlin attackiert worden. Eine Gerichtsentscheidung hat nun den Weg für einen weiteren Schritt zur Aufklärung des Falls freigemacht.

Ein ZDF-Kamerateam wurde am Rande einer Demonstration am 1. Mai 2020 in Berlin von einer mehrköpfigen Personengruppe angegriffen. (Archivbild) Quelle: Christoph Soeder/dpa