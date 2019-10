Viel Zeit hat er nicht mehr, bis am 15. November um 20.15 Uhr die neue Staffel von „Dancing on Ice“ ( Sat.1) startet: Unternehmer und Reality-TV-Star Jens Hilbert (41) kann nun aber zumindest wieder trainieren. Hilbert hatte sich vor wenigen Wochen im Training für die Show den linken Ellenbogen gebrochen und musste deshalb pausieren.

Jetzt steht der Gewinner der fünften Staffel von „ Promi Big Brother“ (2017) wieder mit seiner Tanzpartnerin Sabrina Cappellini auf dem Eis. „Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug und gebe nicht auf. Vielleicht kann ich aus Wunden Wunder machen“, zeigt er sich kämpferisch. Er sei dazu bereit, das Risiko einzugehen, weil er sich nach eigenen Angaben mehr darüber ärgern würde, es erst gar nicht versucht zu haben. Er müsse nur sich selbst Rechenschaft ablegen. Vor seinem Sieg bei „ Promi Big Brother“ hätten ihm auch „99 Prozent aller Menschen“ von der Teilnahme abgeraten.

Mehr zum Thema Beim Training für „Dancing on Ice“: Jenny Elvers bricht sich eine Rippe

Gleichzeitig bleibt Hilbert aber realistisch: „Ich habe jetzt nur noch zwei Wochen bis zur ersten Show. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffen werde, bis dahin wieder hundertprozentig fit zu sein!“ Der Unternehmer tritt in „Dancing on Ice“ gegen Ex-„ GNTM“-Kandidatin Klaudia mit K, „Bibi und Tina“-Star Lina-Larissa Strahl, Jenny Elvers, Moderator Peer Kusmagk, Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein, „ GZSZ“-Star Eric Stehfest, Ex-Dschungelkönig Joey Heindle, Model André Hamann und die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer an.

Die Teilnehmer der diesjährigen "Dancing on Ice"-Show. Quelle: Markus Nass/ProSiebenSat.1/dpa

Hilbert war allerdings nicht der einzige Verletzte unter den Kandidaten. Bei Instagram hatte Kusmagk Anfang Oktober Bilder aus dem Krankenhaus gepostet und erklärt: „Bei den Proben bin ich auf dem Eis so unglücklich umgeknickt, dass wir ins Krankenhaus mussten, um den Fuß genauer zu untersuchen. Zum Glück gab es schnell Entwarnung: Nix gebrochen, aber auch eine starke Prellung und Bänderdehnung ist sehr schmerzhaft.“ Nach wenigen Tagen Pause stand er aber nach eigenen Angaben ebenfalls direkt wieder auf dem Eis.

Mehr zum Thema „Dancing on Ice“: Diese Promis wagen sich aufs Eis

Auch Jenny Elvers (47) hatte sich Ende Oktober beim Training schwer verletzt. Wie die „Bild“ berichtete, war die Schauspielerin in der Eishalle gestürzt und hatte sich eine Rippe gebrochen. „Nach dem Training schossen mir die Tränen in die Augen und ich bekam nicht gut Luft“, erklärte sie dem Blatt. Obwohl sie gemerkt habe, dass etwas nicht stimmte, habe sie weiter trainiert und erst nach drei Tagen habe sie in einer Berliner Notaufnahme die Diagnose bekommen. Auch sie wolle allerdings nicht aufgeben: „Ich war schon immer eine Kämpferin – von einer gebrochenen Rippe lasse ich mich trotz starker Schmerzen nicht aufhalten. Dazu stehe ich viel zu gerne auf dem Eis.“

RND/wue/spot