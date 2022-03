Netflix zeigt in den USA Comedyserie mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

New York

Netflix hat die Polit-Comedy-Serie „Diener des Volkes“ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in sein Angebot in den USA aufgenommen. Das teilte der Streaminganbieter über Twitter mit, in den USA heißt die Serie „Servant of the People“. In Deutschland ist sie auf der Netflix-Plattform derzeit nicht zu sehen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit: Der deutsch-französische Sender Arte zeigt die erste Staffel in seiner Mediathek.

Bevor Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine wurde, war er als Schauspieler und Komiker tätig gewesen. In der vor Jahren auf den Markt gekommenen ukrainischen Fernsehserie „Diener des Volkes“ spielte er ausgerechnet die Rolle eines Lehrers, der plötzlich Präsident der Ukraine wird.

RND/dpa