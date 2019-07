Köln

Geld oder Liebe? Mitten im Sommer bringt RTL bei seinem Streamingdienst TV Now eine neue Kuppelshow heraus. Laut RTL-Mitteilung werden ab dem 6. August elf Singles auf Partnersuche gehen. Nun hat der Sender die ersten sechs Kandidatinnen bekannt gegeben – eine Dame muss allein bleiben. Denn zu dieser illustren Gruppe werden sich nur fünf Männer gesellen.

In einem Hotel in Mexiko werden sich die Paare dann näher kennenlernen und ein Zimmer teilen. Am Ende der Sendung wird sich das Siegerpaar, im Laufe der Sendung wird kräftig ausgesiebt, zwischen 20.000 Euro oder einem Startversuch für die Liebe entscheiden müssen. Vanessa Meisinger führt als Moderatorin durch die Sendung.

Das sind die neuen Kandidatinnen im Flirt-Hotel von RTL :

Jacqueline Knorr (31) ist seit 15 Monaten Single. Die Bürokauffrau aus Mannheim geht gerne in Shisha-Bars und sucht einen Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Die Herren des Hauses will sie mit einem tiefen Blick in die Augen verführen.

Nessa (Vanesa) Then (20) ist Make-Up-Artist, war aber bei ein paar TV-Produktionen wie „Der Blaulichtreport“ oder „ Köln 50667“ schon vor der Kamera zu sehen. Die Düsseldorferin sucht einen Gentleman, der nicht zu viel Alkohol trinkt. Nessa liebt den Sommer, Sonne, Partys und das Meer.

Miriam Behrens (25) sucht einen Mann, der aussieht wie David Beckham und Channing Tatum. Die Versicherungskauffrau findet Männer in ihrer Heimatstadt Hannover nur „naturblöd“ und hofft deswegen unter der mexikanischen Sonne einen spannenderen Mann zu finden.

Linda Schwarz (25) suchte bereits beim RTL-II-Format „ Love Island“ nackt nach der Liebe. So ganz hat das offensichtlich nicht funktioniert, denn in „Paradise Hotel“ begibt sie sich wieder auf Partnersuche. Die Düsseldorferin und Kellnerin hat einen Hund und ein möglicher Partner muss sich gut mit ihm verstehen.

Stephanie Melchers (26) hat bereits sehr konkrete Vorstellung von ihrem Traummann. Er soll groß, durchtrainiert, tätowiert und selbstbewusst sein – Machoallüren bitte inklusive. Achja, und dunkelblonde Haare soll der Herr haben. Die Hauswirtschafterin aus Düsseldorf beschreibt sich als lustigen und offenen Menschen, der immer für ein wildes Abenteuer bereit ist.

Vanessa Kurth (23) hatte laut RTL-Pressemitteilung bei der Partnerwahl bisher kein gutes Händchen. Die Integrationshelferin aus Rheinbach sucht deshalb einen Partner, der an einer Langzeitbeziehung interessiert ist. Muskeln soll er aber auch haben. Mit Freunden hat die 23-Jährige noch nie über Dates geredet, so kann ihr keiner reinreden. Findet sie.

Von RND/goe