Starke Frauen in Glitzerbodys, ein Vierteiler über Borussia Dortmund und ein deutscher Hannibal Lecter: Wir stellen die interessantesten Serien vor, die im August bei Streaminganbietern oder im Bezahlfernsehen starten.

Neu auf Netflix : „Glow“, Staffel 3, ab 9. August

Schrill, glamourös und stark: Die vielschichtige Retroserie „Glow“ dreht sich um eine bunte Truppe von Wrestlerinnen in den 1980er Jahren und basiert auf wahren Begebenheiten. Auch in der dritten Staffel steht wieder die gescheiterte Schauspielerin Ruth (Alison Brie) im Mittelpunkt, die als „Zoya the Destroya“ bei den „Gorgeous Ladies of Wrestling“ auftritt. Wegen ihres großen Erfolgs ist die Truppe zur Hauptattraktion eines Casinos in Las Vegas avanciert, dessen Entertainment-Chefin von Geena Davis gespielt wird. Doch bald merken die Kämpferinnen, dass hinter den Kulissen der Glitzerwelt die pure Schinderei steckt, und auch menschlich kriselt es heftig. Haarspray, Glitzerbodys und viel 80er-Zeitgeist: Die Serie bleibt eine der Perlen im Netflix-Programm

Neu auf Amazon Prime: „Inside Borussia Dortmund “, Staffel 1, ab 16. August

Ein Blick hinter die Kulissen von Borussia Dortmund: Pünktlich zum Start der Bundesligasaison startet bei Amazon eine vierteilige Dokureihe über den BVB, für die Aljoscha Pause („Being Mario Götze“) den Club in der vorigen Saison begleiten durfte. Dabei kommen Stars der Mannschaft wie Marco Reus, aber auch der vormalige Trainer Jürgen Klopp und der aktuelle Coach Lucien Favre zu Wort. Das ist prinzipiell eine feine Sache für Fußballfans, denn der Sender verspricht intime Einblicke, außerdem war die vorige Saison, in deren Verlauf der BVB in der Meisterschaft einen großen Vorsprung verspielte, spannend. Ein ähnliches Amazon-Projekt über den englischen Club Manchester City hat jedoch gezeigt, wie schnell solche Serien zu reinem PR-Zirkus verkommen können.

Neu auf Amazon Prime, „The Terror“, ab 16. August

Die erste Staffel der Serie „The Terror“ löste voriges Jahr einen Hype aus: Der auf wahren Begebenheiten basierende Mehrteiler drehte sich um eine tragisch endende Arktisexpedition, bei der 1847 zwei Schiffe der Royal Navy unter rätselhaften Umständen verschwanden und viele Männer starben. Die zweite Staffel rückt jetzt einen anderen Stoff in den Fokus: Es geht um ein US-Internierungslager im Zweiten Weltkrieg – rund 116.000 japanischstämmige Amerikaner waren damals von der umstrittenen Zwangsumsiedlung betroffen. Die zehn Folgen erzählen die Geschichte nicht im streng dokumentarischen Stil, sondern mixen die historischen Ereignisse mit schaurige Mythen und Horrorelementen zu einem Gesamtkunstwerk, das unter die Haut geht.

Neu auf Netflx: „Mindhunter“, Staffel 2, ab 16. August

Mit Filmen wie „Sieben“ oder „ Fight Club“ wurde David Fincher berühmt, der Kultregisseur gehört außerdem zu den Schöpfern von „ House of Cards“. Nicht ganz so bekannt ist seine faszinierende Krimiserie „Mindhunter“ über den ehrgeizigen FBI-Ermittler Holden Ford ( Jonathan Groff), die auf Tatsachenberichten basiert. Die zweite Staffel dreht sich um die Atlanta-Mordreihe, bei der zwischen 1979 und 1981 insgesamt 28 afroamerikanische Kinder und Jugendliche ermordet wurden. Auch der berüchtigte Kriminelle Charles Manson, der 1969 als Anführer der Manson-Family die Morde unter anderem an Sharon Tate befahl, spielt in den neuen Folgen eine Rolle und wird von Damon Herriman verkörpert. Die Serie ist nicht nur brillant inszeniert und sehr spannend, sondern beleuchtet auch, wie Serienkiller Teil der Popkultur wurden.

Neu auf Joyn: „23 Morde “, Staffel 1, ab 19. August

Mit gezückter Pistole dringt die junge Polizistin Tara Schöll ( Shadi Hedayati) in eine Berliner Altbauwohnung ein. Sie findet eine verstümmelte Leiche, und auf dem Balkon steht ein Mann mit blutverschmiertem Hammer und irrem Grinsen. Er gesteht, als „Schlächter vom Spreewald“ 23 Morde auf dem Gewissen zu haben. Doch Tara findet heraus, dass der von Franz Dinda gespielte Maximilian Rapp unmöglich alle Morde begangen haben kann, es muss also noch einen weiteren Killer geben. Die Justiz trifft eine hochumstrittene Absprache mit Rapp: Der provokante Psychopath hilft den Beamten bei der Mörderjagd, doch bald ist nicht mehr klar, ob das hochsensible Genie die Polizei nicht an der Nase herumführt: Hannibal Lecter lässt grüßen. Einem Meisterwerk wie „Das Schweigen der Lämmer“ kann die sechsteilige Crimeserie aber bei Weitem nicht das Wasser reichen.

Von Cornelia Wystrichowski/RND