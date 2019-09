München

Jörg Pilawa ist zu Gast bei "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte". Die neue Show mit Komiker Faisal Kawusi (28) startet am Freitag, 13. September (22.30 Uhr) bei Sat.1. Für die erste Folge hat Pilawa (53), "Quizduell"-Moderator und neuer Partner von Bettina Tietjen in der " NDR Talk Show", nun doch Zeit, wie der Sender am Freitag mitteilte.

"Wenn Faisal schon so unverschämt ist, eine Show mit meinem Namen zu benennen, muss ich vorbei grätschen, um zu sehen, was er da tut", zitiert der Sender Pilawa. "Was für eine Ehre!", lautet der Kommentar von Kawusi. "Dennoch bin ich froh, dass Jörg Pilawa nur kurz Zeit für diese Quizshow hat, und ich sie jetzt in Sat.1 moderieren darf." Weitere Gäste in der ersten Folge sind Schauspieler Simon Pearce und die Schauspielerin und Moderatorin Ruth Moschner.

Kawusi hat mehr Zeit für ungewöhnliche Menschen mit verrückten Hobbys

Die neue Show ist aus der Rubrik "DQFDJPKZMH" in "Die Faisal Kawusi Show" entstanden. Kawusi hat Sat.1 zufolge nun mehr Zeit für ungewöhnliche Menschen mit verrückten Hobbys oder ausgefallenen Fähigkeiten. In mehreren Spielrunden müssen prominente Gäste ihre Menschenkenntnis unter Beweis stellen und nur anhand des Aussehens und spärlicher Informationen den Kandidaten die richtigen Hobbys oder Talente zuzuordnen.

RND/dpa/hsc