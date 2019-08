Köln

Für viele Fans sind das gleich zwei gute Nachrichten: Bei „ Promi Big Brother“ geht es wieder rund, und Zlatko Trpkovski kommt zurück. So mancher Fernsehzuschauer unter 20 fragt sich vielleicht: „ Zlatko wer?“ Viele Ältere kennen ihn natürlich noch: den unbedarften, aber gerade deswegen sympathischen jungen Mann, der Fernsehgeschichte geschrieben hat, weil er in der ersten deutschen „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000 vielen Zuschauern aufgefallen war und in Erinnerung blieb. Nun legt Zlatko Trpkovski ein Comeback hin, mit dem niemand gerechnet hatte. Schließlich war er nach seinem kurzzeitigen Fernseherfolg bald in der Versenkung verschwunden.

In der neuen „ Promi Big Brother“-Staffel (ab diesem Freitag, 20.15 Uhr) bei Sat.1 ist der 43-Jährige wieder mit dabei. Dass der Name Zlatko in der Zwischenzeit nicht in Vergessenheit geraten ist, wie die vieler anderer Teilnehmer von vergleichbaren Formaten, spricht eindeutig für ihn. Die Sympathien des Publikums hat der den damals 24-jährige Automechaniker mit Wurzeln in Mazedonien auch deshalb gewonnen, weil er einerseits nicht zu denen gehörte, deren Fernsehruhm lange vorher absehbar war, und er sich andererseits nicht bemühte, eine Rolle zu spielen und dabei zu glänzen.

„Sladdi“ startete nach Big Brother Staffel eins kurz durch – als Sänger

Legendär wurde sein offenherziges Eingeständnis fehlender Allgemeinbildung: „Shakespeare - doch, den kenn' ich schon. Aber wenn du mich jetzt frägst, was der alles gemacht hat - keine Ahnung.“ Zlatko Trpkovski, der Einfachheit halber von vielen „Sladdi“ genannt, wurde schnell ein Publikumsliebling - und ein Kumpel von Jürgen Milski. Die beiden waren im „Big Brother“-Haus so eng wie zwei Brüder. Und nahmen hinterher zusammen die Single „Großer Bruder“ auf, die immerhin einige Wochen in den deutschen Charts ganz oben stand.

Mit ausbleibendem Erfolg wurden auch seine Auftritte immer seltener

Zlatko hatte auch solo Erfolg als Schlagersänger: Seine Single „Ich vermiss' dich wie die Hölle“ schaffte es ebenfalls auf Platz eins. Milski hat im Fernsehen keine Riesenkarriere gemacht, war aber immer mal wieder hier und da zu sehen, Zlatko Trpkovski tauchte anfangs ebenfalls noch regelmäßig auf, aber dann bald gar nicht mehr. Und falls ihn jemand wie die Hölle vermisst haben sollte, hat er sich jahrelang davon nicht beeindrucken lassen. Bis jetzt.

Warum er ins fernsehen zurückkommt – wegen des Geldes

Warum er denn nun zurück ins Fernsehen gehe? Ehrlich ist Zlatko immer noch: „Geld“, antwortet er in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen: „Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache.“ Einen Plan für die zwei Wochen im TV-Container hat er aber trotzdem nicht. „Den brauche ich auch nicht. Man kennt die Leute vorher nicht, die mit mir dabei sind. Man muss sich also irgendwie arrangieren für die Zeit. Wenn mir ein Mitbewohner passt, dann kann man über alles reden. Wenn nicht, dann muss man sich aus dem Weg gehen.“

Milski sagte rtl.de, er habe Zlatko vor 18 Jahren zum letzten Mal gesehen. „Einerseits freue ich mich über seine Teilnahme, auf der anderen Seite finde ich sie auch ein bisschen seltsam“, erklärte der 55-Jährige. „Er hat 18 Jahre erzählt, er will nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Deswegen kommt das jetzt schon überraschend.“ Er vermute finanzielle Gründe dahinter. „Ich gehe nicht davon aus, dass er eine zweite Karriere starten möchte.“ Mal sehen.

Von RND/dpa