Riccardo Basile nach „Let‘s Dance“-Aus: „Ich habe täglich Schmerztabletten geschluckt“

Auf „sehr lange und anstrengende Tage“ blickt Sportmoderator Riccardo Basile nach seinem Ausscheiden bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ zurück. „Wir haben jeden Tag zehn Stunden trainiert. (...) Abends hatte ich teilweise keine Lust mehr, etwas zu essen, ich wollte nur noch schlafen“, sagte der 30-Jährige der Zeitung „Express“ aus Köln.

Das Training habe Spuren hinterlassen: „Ich musste jeden Tag zum Physiotherapeuten, weil ich am ganzen Körper Zerrungen hatte. Insgesamt habe ich vier Kilogramm Fett verloren während der Zeit.“ In der vergangenen Woche habe obendrein der Verdacht bestanden, dass er einen Muskelfaserriss habe. „Da habe ich täglich Schmerztabletten geschluckt, um den Auftritt in der Show zu retten“, so Basile.

Trotz allem sei es eine „sehr tolle und ganz aufregende Zeit“ gewesen, er habe tolle Freunde kennengelernt. Und eins sei sicher, so der Moderator: Am „mangelnden Biss“ habe es definitiv nicht gelegen, dass er ausgeschieden sei.

Riccardo Basile und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson mussten nach der Folge am vergangenen Freitag gehen. Die Jury gab dem Tanzduo 13 Punkte, das reichte nach der Zuschauerabstimmung schlussendlich nicht.

RND/simm