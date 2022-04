Die Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy Hellenbrecht übernimmt eine Rolle in der neuen Staffel „Rote Rosen“. Das Model wird eine Pferdewirtin spielen, die sich in einen jungen Mann verliebt. „Hält junge Liebe stand, wenn plötzlich bekannt wird, dass man nicht als biologische Frau geboren wurde?“, kündigt Hellenbrecht die Handlung an.