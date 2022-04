Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Montag, 11.04.2022: Folge 3538

Während Katrin sich freut, Florian mit dem Saxophon eine Freude gemacht zu haben, hofft Anke weiterhin auf ein Wiederaufleben ihrer Beziehung. Als sie erfährt, dass Florian mit Katrin in ein gemeinsames Haus ziehen will, muss Anke schmerzvoll akzeptieren, dass sie und Florian wohl keine Zukunft mehr haben.

Während Ben von Tinas Überreaktion enttäuscht ist, macht Tina sich selbst starke Vorwürfe. Sie glaubt, mit ihrem Ausraster eine Annäherung zu Ben endgültig torpediert zu haben.

David will gegen seine dunkle Stimmung angehen und beschließt zu joggen. Doch Sport und Medikamente führen zu heftigen Wechselwirkungen. Franzi fängt ihn liebevoll auf, erfährt dann aber bestürzt, dass ihr Antrag auf unbezahlten Urlaub abgelehnt wurde.

Britta willigt ein, dass Hendrik nichts von Jakobs wahrer Identität erfährt. Doch als Hendrik Amelie und Jakob in einer vermeintlich vertrauten Situation beobachtet, zieht er die falschen Schlüsse. Britta kann sich nicht länger zurückhalten und erzählt ihm die Wahrheit: Jakob ist ihr Vater!

„Rote Rosen“ am Dienstag, 12.04.2022: Folge 3539

Franzi ist geschockt: Ihr Antrag auf Sonderurlaub wurde abgelehnt. Davids Krankheit ist kein Grund, da er „nur“ ihr Freund und kein Verwandter ist. Beim Abschied kommt Franzi auf die Idee, das zu ändern und macht David spontan einen Heiratsantrag.

Katrin ist überrascht, als Anke nach einer Phase relativer Ruhe in Eifersucht zurückfällt und sich ihr gegenüber bissig verhält. Als Florian eine Absage vom Vermieter ihres Traumhauses bekommen und er kurz darauf Anke mit diesem Vermieter sieht, unterstellt er ihr, den Mietvertrag sabotiert zu haben.

Merle ist erleichtert, dass es Britta bessergeht. Als ihr bewusst wird, warum es so viele Abbiege-Unfälle gibt, will sie das Problem öffentlich angehen.

Tina und Ben haben einen schönen gemeinsamen Abend. Tina ist verwirrt und sehnt sich nach Ben. Doch beide wissen nicht, wie sie entspannt miteinander umgehen sollen.

Hendrik ist getroffen, weil Britta ihm nicht gleich die Wahrheit über Jakob gesagt hat. Zudem wird deutlich, dass sich die beiden Alpha-Männer nicht grün sind.

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 13.04.2022: Folge 3540

Tina sieht an Ben plötzlich nur noch dessen Vorteile: das attraktive Äußere, ein toller Vater für Louis ... Aber will sie wegen des Seitensprungs weiterhin wütend auf ihn sein? Ihre Emotionen kochen immer wieder hoch. Doch Ben lässt sich nicht verunsichern und küsst sie plötzlich leidenschaftlich.

David lehnt Franzis Heiratsantrag ab – er will nicht überstürzt heiraten, nur damit sie Sonderurlaub bekommt. Also simuliert sie vor dem Truppenarzt Rückenschmerzen und erschwindelt sich so eine Krankmeldung. Enttäuscht über das Verhalten seiner Tochter, schimpft Florian bei Katrin über Franzi und gibt David die Schuld daran. Der Streit belastet Katrin, doch als sie zufällig Leo trifft, dreht sich ihre Laune.

Amelie drängt in ihrer Geldnot Jakob, endlich ein Bild für sie zu malen und quartiert ihn aus Eigennutz kurzerhand in Brittas leerer Wohnung ein. Nachdem Hendrik nun über Jakobs wahre Identität Bescheid weiß, hofft Britta, dass die beiden Männer einen Draht zueinander finden.

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 14.04.2022: Folge 3541

Als Anke zugibt, sich einsam zu fühlen, bietet Carla an, bei ihr zu übernachten. In Gregors ehemaliger Wohnung kommen bei Carla Erinnerungen hoch. Dann taucht am nächsten Tag ein verstecktes Handy auf. Ist es wirklich seins?

Franzi spielt Davids Bedenken wegen der erschwindelten Krankschreibung herunter – zumal er wieder in Depressionen verfällt. Doch Florian will, dass Franzi auf Abstand zu David geht.

Katrin muss schlucken, als Leo ihr von seinen Elba-Plänen erzählt. Zumal Leo gegenüber Sara zugibt, dass er nur nach Elba will, um mit Katrin abzuschließen.

Während Amelie ihren Vater drängt, ein Bild für sie zu malen, wird Hendrik argwöhnisch. Um ihn zu beschwichtigen, zerstört Jakob zu Amelies Entsetzen das unfertige Bild und will auch kein neues malen. Hendrik ist froh, als Jakob sich endlich Richtung Frankreich verabschiedet – doch Jakobs Freundin setzt ihn vor die Tür.

Tina bereut den Kuss mit Ben nicht, bleibt aber noch vorsichtig auf Abstand. Sie will ihr eigenes Tempo finden, um mit Ben wieder glücklich zu werden.

„Rote Rosen“ am Freitag, 15.04.2022: Keine Folge

Am Karfreitag fällt „Rote Rosen“ aus. Folge 3542 wird am Dienstag, 19.04.2022, zur regulären Sendezeit ausgestrahlt.

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

