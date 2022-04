Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Montag, 25.04.2022: Folge 3546

Carla freut sich, dass Philip von seiner Weinreise zurück ist. Doch die Freude währt nicht lange: auf dem Gut wird eingebrochen … Durch einen Zufall entdeckt Philip auf Gregors altem Handy einen Gesprächsmitschnitt, der Carla das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Gunter versucht nach seiner Rückkehr aus Brasilien versöhnlich auf David zuzugehen. Doch David ist noch zu sehr mit seiner Diagnose beschäftigt und kann die Annährung nicht zulassen. Gunter, der nichts von Davids Krankheit weiß, schießt sich wieder auf Franzi als Schuldige ein.

Die Sorge um die schwerkranke Britta wird größer. Trotz Phagen-Therapie sinkt das Fieber nicht. Hendrik muss sich die Vorwürfe der Familie gefallen lassen und ist kurz davor die Hoffnung zu verlieren, als Britta endlich die Augen aufschlägt.

Katrin ist erleichtert, als Florian im letzten Moment dafür sorgt, dass Franzi in Lüneburg bei David bleiben kann. Versöhnung liegt in der Luft. Doch ein kapitaler Schaden an ihrem Boot sorgt erneut für Streit. Beide ahnen, dass nicht nur im Boot der Wurm drin ist.

Carla (Maria Fuchs, l.) ist geschockt, als Philip (Marc Schöttner, r.) auf dem Handy eine heimliche Tonaufnahme findet, die Veit belastet. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 26.04.2022: Folge 3547

Gunter ist verärgert, weil David sich in einer Suite einquartiert hat und macht Franzi dafür verantwortlich. Dörte bringt Gunter dazu, auf David zuzugehen und sich mit Franzi zu arrangieren. Als es erneut zum Konflikt kommt, verliert David die Nerven und offenbart endlich, dass er krank ist!

Carla ist schockiert, dass Veit Gregor gedroht hat, ihr etwas anzutun. Als Veit versucht, ihr Gregors Handy abzunehmen, geht sie zur Polizei. Doch die Beweislage reicht nicht. Veit bleibt auf freiem Fuß ...

Katrins und Florians Beziehung droht an ihren unterschiedlichen Vorstellungen zu scheitern. Doch dann springt Florian über seinen Schatten: Er ist bereit, für Katrin auszuwandern!

Britta kann es nicht fassen: Jakob setzt Lilly in den Kopf, mit ihm das Fährmann-Museum in Paris zu besuchen. Sie drängt darauf, dass ihre Tochter erfährt, wer er wirklich ist. Auch Amelie ist für eine Enttarnung von Herrn Rossi – allerdings aus finanziellen Gründen. Hendrik ist der einzige, der für das sorgt, was Britta wirklich braucht: Ruhe!

Dörte (Edelgard Hansen, l.) motiviert Gunter (Hermann Toelcke, r.), Franzi zu akzeptieren, wenn er sein Verhältnis zu David festigen will. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 27.04.2022: Folge 3548

Katrin ist beseelt davon, nach Lissabon zu gehen. Als Franzi ihr ein Video von Anke und Florian in Lissabon zeigt wird klar: Für beide stand schon mal im Raum, dort zu leben. Katrin begreift wie wichtig Lissabon für dieses Paar war. Sie fragt sich, ob sie Florians Leben kaputt gemacht hat.

Carla gibt Veit Gregors Handy, um Philip und sich zu schützen. Doch als Veit auf dem Handy nicht die erwarteten Kontonummern findet, stellt er ihr ein Ultimatum.

Gunter erfährt von Franzi, dass David eine bipolare Störung hat. Er macht sich Vorwürfe und offenbart David, dass die Krankheit in der Familie liegt. Gunter bittet die beiden um Verzeihung. David ist erleichtert.

Tina und Ben packen endlich ihre Hochzeitsgeschenke aus. In der Dankes-Mail gaukeln sie vor, wunderschöne Flitterwochen gehabt zu haben und werden dabei von Lilly belauscht.

Amelie und Philip wollen Jakob überreden, sich zu outen. Jakob lehnt ab. Lilly belauscht Jakobs Gespräch mit Amelie und erfährt so die Wahrheit. Als die Familie versammelt ist, stellt Lilly die „Lügner“.

Katrins (Nicole Ernst, l.) Zuversicht wächst, als Mia (Leonie Beuthner, r.) nun doch mit nach Lissabon will. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 28.04.2022: Folge 3549

Veit droht Carla weiterhin. Mit Ankes Hilfe findet sie in Gregors Bank-Schließfach Beweise, die Veit hinter Gitter bringen können. Doch sie hat ihn unterschätzt und blickt nachts auf ihrem Heimweg in die Mündung seiner geladenen Waffe.

Katrin zweifelt nicht nur an der Entscheidung, gemeinsam nach Lissabon zu gehen, sondern generell an ihrer Beziehung. Florian hingegen ist noch immer begeistert und umso verärgerter, als ihm Katrin ihre Zweifel offenbart. Er knallt ihr wütend an den Kopf, dass er für sie alles aufgeben würde – was erwartet sie mehr?

Tina und Ben sind unter Druck: Die Verwandtschaft erwartet ein Hochzeitsfoto. Widerwillig stellen Ben und Tina das Foto mit Merles Hilfe nach. Aber es gelingt ihnen nicht, auf den Bildern zu strahlen. Und jetzt?

Franzi ahnt, dass Sara schwanger sein könnte. David versucht bei Simon nachzuhaken – ohne Erfolg. Als Sara die Spekulationen bemerkt, gesteht sie ihre Schwangerschaft. Noch bevor David und Franzi sich freuen können, erfahren sie, dass Simon nicht der Vater ist.

Ben (Hakim Michael Meziani, l.) und Tina (Katja Frenzel, M.) versuchen mit Merles (Anja Franke, r.) Hilfe, ihr Hochzeitsfoto nachzustellen. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Freitag, 29.04.2022: Folge 3550

Katrin wird zunehmend unsicherer, was ihre Beziehung mit Florian angeht. Florian spürt die Unstimmigkeiten, hält aber an den Plänen fest, was Anke sehr verletzt. Anders Leo: Er rät Katrin, mit Florian nach Lissabon zu gehen – auch, wenn sein Herz ihm was anderes sagt. Mia redet ihrem Vater ins Gewissen. Der beschwört die guten alten Zeiten. Aber Katrin will nicht nach hinten, sondern nach vorn blicken und sich deshalb trennen. Florian ist überrumpelt.

Carla und Philip gelingt es, Veit zu Fall zu bringen. Durch den Presserummel rund um die Verhaftung, hofft Carla auf ein Lebenszeichen von Gregor. Aber das bleibt aus, und Carla gibt die Hoffnung auf, was Philip optimistisch stimmt.

Simon will mit Sara zusammen sein, aber nichts mit dem Baby zu tun haben. Franzi und David sind skeptisch. Schon beim ersten Ultraschall kneift Simon. Doch David kann ihn überreden und Simon schafft es gerade noch pünktlich zum Termin.

Ungewollt heizen Tina und Ben die Spekulationen zur Hochzeitsfoto-Frage an. Doch dann kommt ihnen einen Idee.

Katrin (Nicole Ernst, r.) will sich von Florian (Stefan Plepp, l.) trennen. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

„Rote Rosen“: Katrin kämpft sich in das Leben zurückNeu im Hauptcast: (v.l.n.r.) Katrin Zeese (Nicole Ernst), Florian Zeese (Stefan Plepp), Anke Reichard (Anne Brendler), Mia Zeese (Leonie Beuthner) Quelle: ARD/Thorsten Jander

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/pf/ mit Material der ARD