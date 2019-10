Seit nun 13 Jahren flimmert die ARD-Sendung "Rote Rosen" über die Fernsehbildschirme - heute wird die 3000. Folge ausgestrahlt. Damit steht auch der Abschied einer bekannten Figur bevor: "Hilli" gespielt von Gerit Kling verlässt die Sendung. Dafür wird das Jubiläum aber mit einer neuen Hauptdarstellerin gefeiert.

Die neue "Rose": Schmutzler als Astrid Richter

Die 53-jährige Schauspielerin Claudia Schmutzler wird ab Folge 3001 die Rolle der Astrid Richter spielen. Für 200 Folgen wird Schmutzler Teil der Daily-Soap sein. Die Schauspielerin war zuvor über zehn Jahre lang als Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in der ZDF-Krimiserie SOKO Wismar zu sehen. In ihrer Rolle als "Rose" Astrid Richter muss sie sich nun einigen Hürden in der Liebe stellen: Schon in der Debüt-Folge lernt sie den Neffen ihres alten Freundes Henning ( Herbert Ulrich) kennen - und fühlt sich zu ihm hingezogen. Dabei liegen zwischen Astrid und Alexander 15 Jahre Altersunterschied.

Die Jubiläumsfolge läuft heute ab 14:10 Uhr im Ersten. Wer das Debüt von Claudia Schmutzler nicht erwarten kann, findet die darauffolgende Episode bereits direkt nach Ausstrahlung der Jubiläumsfolge in der ARD-Mediathek.

RND/al