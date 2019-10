Baden-Baden

Der neue "ARD-Buffet"-Moderator Sebastian Müller (40) behält vor der Fernsehkamera die Schuhe an. Vor seinen Radiosendungen ziehe er die Schuhe dagegen aus, das praktiziere er seit Jahren so, sagte Müller in Baden-Baden: "Im Hörfunkstudio moderiere ich meistens in Socken, da fühlt man sich gleich wohler. Im Fernsehen ist das schwierig und für mich im Vergleich zum Radio natürlich eine Umstellung." Dennoch freue er sich über seinen Einstieg in die Fernsehmoderation.

Am Montag (28. Oktober) startet Müller seine zweite Moderationswoche bei der Ratgebersendung "ARD-Buffet". Die Sendung des Südwestrundfunks kommt live aus Baden-Baden; sie läuft jeden Werktag von 12.15 bis 13.00 Uhr im Ersten. Müller ist einer von vier Moderatoren, die die Sendung im Wechsel präsentieren.

Müller moderiert seit zwölf Jahren im Radiosender SWR3

Zudem moderiert Müller seit zwölf Jahren im Radiosender SWR3 in Baden-Baden. Zuvor war er Moderator bei privaten Radiosendern in Aschaffenburg und Stuttgart. Müller stammt aus Mömbris bei Aschaffenburg ( Unterfranken).

Lesen Sie auch: Youtuber Rezo über die Gamer-Debatte: „Innenminister labert Scheiße“

RND/dpa