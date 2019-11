In Florian Silbereisens TV-Show „Schlagerboom 2019“ wurde am Samstag in der ARD ein großes Geschenkpaket auf die Bühne gebracht. Es enthielt seine Ex Helene Fischer, die als Überraschung ein Lied in Silbereisens Sendung sang. Bei der Umarmung brach der Moderator, der nichts von dem Auftritt geahnt hatte, in Tränen aus.

In Florian Silbereisens TV-Show „Schlagerboom 2019“ wurde am Samstag in der ARD ein großes Geschenkpaket auf die Bühne gebracht. Es enthielt seine Ex Helene Fischer, die als Überraschung ein Lied in der Sendung sang. Bei der Umarmung brach Silbereisen, der laut „Bild.de“ nichts von dem Auftritt geahnt hatte, in Tränen aus.