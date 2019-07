Köln

Die Teilnehmer des diesjährigen „ Sommerhaus der Stars“ sind gerade mal ein paar Tage im Haus, da wirft schon ein Paar freiwillig das Handtuch.

Am Ende von Folge zwei (läuft ab sofort auf TV Now und Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL) werden Jessika Cardinahl und Quentin Parker von fast allen Mitinsassen nominiert. Grund waren Streitigkeiten in den Tagen davor. Quentin Parker hatte Auswanderin Stefanie Bartsch einen Klaps auf den Hintern gegeben – und danach mit diversen Leuten darüber sinniert, warum man Frauen an den Hintern fassen darf. Die Quittung gab es dann bei der Nominierung.

Doch als Parker dann selbst seine Nominierung verkünden sollte, nutzte er den Moment für eine Entschuldigung – wenn auch für eine etwas ungewöhnliche: „Ich möchte euch um Verzeihung bitten. Ich habe große Hände.“ Anschließend verkündet er, dass Jessika Kardinahl und er freiwillig das Haus verlassen werden. Das sorgte bei Wendler-Freundin Laura für Tränen – denn nach Regelwerk bedeutet das, dass das Paar mit den zweitmeisten Nominierungen auf die Abschussliste kommt. Und das waren in dem Fall Schlager-Star Michael Wendler und seine Laura.

Sabrina Lange kehrt wieder in ein TV-Format zurück. Quelle: imago images / Chris Emil Janßen

Doch nach Regelwerk gibt es für jeden freiwilligen Auszug auch wieder einen Nachrücker: Für Jessika Kardinahl kommen Ex-“Big Brother“-Teilnehmerin Sabrina Lange und ihr Partner.

