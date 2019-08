Hannover

Es ist die dritte Folge im Sommerhaus der Stars – und auch dieses Mal knallt es heftig (Achtung, Spoiler!). Im Mittelpunkt der Streitigkeiten stehen Michael Wendler und Elena Miras.

Nachdem erst vergangene Woche Jessika Cardinahl und Quentin Parker ausgezogen sind, steht schon der Einzug des nächsten Paares bevor: Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg.

Wendler entdeckt freies Bett bei der Konkurrenz

Irgendwo müssen die beiden eine Bleibe finden. Doch ganz so einfach ist das nicht, denn der Wendler möchte mitentscheiden, wo die Beiden schlafen. Höflicherweise bietet er den Neuankömmlingen zunächst ein freies Bett in seinem Zimmer an, stellt dann aber schnell fest, dass auch bei den Konkurrenten Elena und Mike sowie Yeliz und Johannes noch etwas frei ist.

Elena stellt sofort klar: „Das Zimmer hier ist sehr klein.“ Den Wendler scheint das nicht zu interessieren, zumindest deutet Elena das so, als er Sabrina zuzwinkert. Scheint so, als wollte er die Zweisamkeit mit Freundin Laura (18) genießen.

Das ist Grund genug für Elena, laut loszuschreien. Mit den Worten „Ich raste aus, ich muss nach draußen“ verlässt sie wutentbrannt das Zimmer. „Er ist doch nicht der König der Welt“, fügt die 27-Jährige hinzu und stampft mit ihrem Fuß auf den Stuhl.

Elena Mira über den Wendler : „Das ist einfach ein unanständiger alter Mensch“

Und es geht noch weiter: Mit Sabrina unterhalten sich die Streithähne kurz darauf über die dreckigen Toilette. Elena beschuldigt Wendler, diese nicht geputzt zu haben, woraufhin er ihr ins Wort fällt. „Darf ich zu Ende reden?“ entgegnet sie. „Mein Gott, du hast hier keine Redezeit“, so Wendler. Elena stürmt aus dem Haus. „Das ist einfach ein unanständiger alter Mensch“, brüllt sie und fügt hinzu: „ Michael Wender, hier wirst du entlarvt, deine Maske fällt. Dann wissen alle, wer du bist.“

Die komplette Folge sehen Sie am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf RTL.

