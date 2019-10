Hamburg

Die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto bekommt ein eigenes Magazin. Die 148-seitige Zeitschrift soll im April 2020 im Jahreszeiten-Verlag erscheinen, wie die Fernsehköchin ("The Taste", " Polettos Kochschule", " Lanz kocht") in Hamburg sagte. "Da wird mein ganzes Leben, das sich immer schon um Essen gedreht hat, erzählt", so die 48-Jährige. In dem Personality-Magazin werde es zudem um ihre Einstellung zu Tischkultur und Lebensart gehen. Außerdem sollen darin auch 40 Poletto-Rezepte veröffentlicht werden. Viele davon seien für Einsteiger. Im Mittelpunkt des Magazins werde die mediterrane Küche stehen.

Das Heft soll zunächst viermal im Jahr erscheinen und 4,95 Euro kosten. Die erste Ausgabe wird nach Verlagsangaben eine Auflage von mindestens 125 000 Exemplaren haben. Zeitgleich mit dem neuen Magazin bringt Poletto ein neues Kochbuch mit dem Titel "Echt Poletto - Geheimnisse meiner Küche" heraus.

RND/dpa